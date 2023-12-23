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Ataşehir'de kaza: Sürücü otomobilde sıkıştı - Son Dakika
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Ataşehir'de kaza: Sürücü otomobilde sıkıştı

Ataşehir'de TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin tavanı koparken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

23.12.2023 - 08:29,
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ATAŞEHİR, TEM bağlantı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere saplandı. Kazada, otomobilin tavan kısmı koparken sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; 34 DF 5845 plakalı Uğur Arslan (31) yönetimindeki otomobil, TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin tavanı yerinden koparak ayrıldı. Kazada, sürücü Uğur Arslan otomobilin içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkışan sürücü Arslan, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir\'de kaza: Sürücü otomobilde sıkıştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ataşehir'de kaza: Sürücü otomobilde sıkıştı - Son Dakika
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