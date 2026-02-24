Ataşehir'de Sürdürülebilir İklim İçin İmzalar Atıldı

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi ile İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) iş birliğinde hazırlanan Ataşehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) için imzalar atıldı. Ataşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle birlikte ilçenin 2030 ve 2050 yılları için iklim hedefleri doğrultusunda yeni bir uygulama süreci resmen başlatıldı.

Ataşehir Belediyesi ile İSTAÇ arasında imzalanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) protokolüyle Ataşehir'in iklim hedefleri doğrultusunda yeni bir dönem resmen başladı. Belediye Binasında gerçekleştirilen tören, yerel ölçekte iklim kriziyle mücadele konusunda atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde düzenlenen törene; İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur, İSTAÇ Enerji Tesisleri Koordinasyon Müdürü Aynur Kemirtlek, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara, İSTAÇ ve Ataşehir Belediyesi yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"2030 Hedefi: Karbon emisyonunda yüzde 40 azaltım"

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel; sürdürülebilirlik, yeşil enerji, enerji tasarrufu ve enerji adaletinin artık yalnızca kavram olarak konuşulmaması gerektiğini belirterek, Ataşehir'in daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir ilçe olması için somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Atılan imzanın Ataşehir adına heyecan verici bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Adıgüzel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bu ülkede yaşayan yöneticiler olarak hem iklim değişikliği noktasında doğru adımları atmak hem de karbon emisyonlarındaki dengeyi sağlayarak daha temiz bir Ataşehir yaratmak zorundayız. Çünkü bu ülke ve bu şehir bize emanet; biz Ataşehir'i çocuklarımıza emanet edeceğiz. Ben hedef koymayı da, protokolleri de önemsiyorum. Ama sadece protokol yapmak değil, bunu Ataşehir'de uygulanabilir hale getirmek en önemli adımımız olmalı. Protokoller kağıtlarda kalmamalı. En başarılı uygulamaları bir mahallede değil, 17 mahallemizin tamamında hayata geçirmeliyiz"

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin önemine de dikkat çeken Adıgüzel, planlı ve takip edilen bir sürecin başarıyı getireceğini belirterek, İSTAÇ'ın bilgi birikiminden yararlanmanın Ataşehir için kıymetli olduğunu ifade etti. Konuşmasını, sürece katkı sunan belediye çalışanlarına ve İSTAÇ yöneticilerine teşekkür ederek tamamladı.

"Ataşehir'i iklim dirençli bir ilçe haline getirmek istiyoruz"

İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur ise konuşmasında iklim krizinin artık bir teori değil, kentleri doğrudan etkileyen bir gerçek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir planın başlangıcını değil, Ataşehir'in sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent olması yolunda somut bir dönüşümün ilk adımını atıyoruz. Taşkınlar, sıcak hava dalgaları, artan enerji maliyetleri ve çevresel riskler bize tek bir şeyi söylüyor: Kentler hazırlıklı olmak zorunda. İSTAÇ'ın teknik birikimiyle sürece katkı sunacaK Ataşehir'in İstanbul genelinde örnek bir model haline gelmesini hedefliyoruz."

"İklim krizi yerel ölçekte yapısal bir dönüşüm alanıdır"

Programda konuşan Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara, iklim krizinin artık yalnızca küresel bir çevre sorunu olarak ele alınamayacağını belirterek, yerel yönetimlerin planlama, altyapı, enerji yönetimi ve sosyal politikalar üzerinden doğrudan sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. 2019 yılında Başkanlar Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Kara, hazırlanan enerji eylem planları ve iklim uyum çalışmalarıyla sürecin bilimsel ve ölçülebilir bir zemine oturtulduğunu ifade etti.

Çiğdem Kara, yeni SECAP kapsamında ise kurumsal ve kentsel sera gazı envanterinin güncelleneceğini, risk ve kırılganlık analizlerinin derinleştirileceğini ve enerji yoksulluğunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağını belirterek, "İklim değişikliğiyle mücadele yalnızca karbon salımını azaltmak değil; kentsel yaşam kalitesini artırmak ve Ataşehir'i daha dirençli bir kent haline getirmektir." dedi.

"Bu plan masa başında kalacak bir belge olmayacak"

İSTAÇ Enerji Tesisleri Koordinasyon Müdürü Aynur Kemirtlek ise gerçekleştirdiği kapsamlı sunumda, Ataşehir'in taraf olduğu Küresel İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin yerel yönetimlere yalnızca hedef koyma değil, bu hedefleri ölçülebilir ve raporlanabilir adımlarla hayata geçirme sorumluluğu yüklediğini anlattı. 2030 yılı için yüzde 40 emisyon azaltımı ve 2050 karbon nötr vizyonunun bu çerçevede şekillendiğini belirten Aynur Kemirtlek; SECAP sürecinin temelinde güncel sera gazı envanterinin hazırlanması, ulaşım, enerji ve atık kaynaklı emisyonların detaylı biçimde analiz edilmesi ve ilçenin iklim risklerine karşı kırılganlık haritasının çıkarılmasının yer aldığını ifade etti. Hazırlanacak planın masa başında kalacak bir belge olmayacağını vurgulayan Aynur Kemirtlek, sürecin düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla destekleneceğini, belirlenen eylemlerin iki yıllık periyotlarla değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca enerji yoksulluğu konusunun da planın önemli başlıklarından biri olacağını belirten Aynur Kemirtlek, düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerjiye erişimin yerel yönetimlerin öncelikli gündemlerinden biri haline geldiğini dile getirdi. Katılımcı bir model benimseneceğini kaydeden Aynur Kemirtlek, mahalle ölçeğinde yapılacak toplantılar ve paydaş buluşmalarıyla vatandaş görüşlerinin de SECAP'a yansıtılacağını ifade etti.

Hedef: Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Ataşehir

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, atılan bu imzayla birlikte Ataşehir'de öncelikle ilçenin güncel sera gazı envanteri çıkarılacak, hangi sektörün ne kadar emisyona neden olduğu bilimsel verilerle ortaya konulacak. Ulaşım, binalar, enerji tüketimi ve atık kaynaklı salımlar analiz edilerek en yüksek etki alanları belirlenecek. Aynı zamanda iklim risk ve kırılganlık çalışmalarıyla sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar ve olası afet senaryolarına karşı ilçenin hassas bölgeleri tespit edilecek. Bu veriler doğrultusunda enerji verimliliğini artıran uygulamalar, yenilenebilir enerji çözümleri, yeşil alan planlamaları ve enerji yoksulluğunu azaltmaya yönelik sosyal politikalar adım adım devreye alınacak. Süreç yalnızca teknik analizlerle sınırlı kalmayacak; eğitim programları, kurum içi kapasite geliştirme çalışmaları ve paydaş toplantılarıyla belediyenin tüm birimleri iklim hedefleri doğrultusunda ortak hareket edecek. Belirlenen eylemler düzenli aralıklarla izlenecek, performans ölçümleri yapılacak ve sonuçlar raporlanacak. Böylece Ataşehir'de karbon salımının düşürülmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, daha sağlıklı kamusal alanların oluşturulması ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent yapısının kurulması sağlanacak.