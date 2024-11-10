Atatürk, 86. yılında Çin\'de anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çin'de anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki törene büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Büyük Önder'in hatırasını anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Büyükelçi Musa, törende yaptığı konuşmada, irtihalinin 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün Türk tarihinin "devlet kurucu" vasfını haiz müstesna şahsiyetlerinden, tarihe silinmez izini bıraktığı en önemli eserinin 101. yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ü sadece anmakla yetinemeyiz. Vefatının her yıl dönümünde ilkelerini ve Cumhuriyetimizi daha çok anlamaya ihtiyacımız var. Askeri dehası ve üstün meziyetlerinin yanı sıra liderliği ve fikirleriyle hem vatanın kurtuluşuna hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaya çalışmak, onun bize emanet ettiği en kıymetli hazine olan Cumhuriyetimizin istikbalini temin etmek en büyük gayemiz olmalı."

"Bizlere bıraktığı en önemli miras, milli hakimiyet ilkesiyle kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye'nin Pekin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Kaan Gülerce de anma konuşmasında Atatürk'ün en umutsuz zamanlarda ülkenin ve milletin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmediğini, cesareti ve kararlılığı ile Türk milletini Milli Mücadele'nin sonunda zafere ulaştırdığını dile getirdi.

Atatürk'ün büyük bir askeri deha olmasının yanında hayata geçirdiği devrimlerle devlet ve toplum hayatını şekillendirdiğini, bu yönüyle Türk tarihine damga vurduğunu kaydeden Gülerce, "Onun bizlere bıraktığı en önemli miras, milli hakimiyet ilkesiyle kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığımız ilhamla, en büyük emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, bizlerin en önemli vazifesidir." dedi.