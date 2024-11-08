Atatürk Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Kadıköy'de Anılacak - Son Dakika
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Atatürk Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Kadıköy'de Anılacak

Kadıköy Belediyesi ve gönüllüler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturacak. 10 Kasım sabahı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle anma etkinliği gerçekleştirilecek.

08.11.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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(İSTANBUL)- Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 86'ncı yılında, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı arasındaki sahil yolunda oluşturulacak "Ata'ya Saygı Zinciri" ile anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kadıköy'de her yaştan binlerce kişinin katılımıyla saat "9'u 5 geçe Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın da katılacağı anma etkinliğinde zincirin oluşturulacağı sahil yolu, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslenecek.

2012 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen anma etkinliğinde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Katılımcılar, 10 Kasım Pazar sabahı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde Atatürk'ü anmak için buluşacak. Etkinlik kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafından deniz altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılacak. Ayrıca Ata'ya Saygı Zinciri'ne yelkenliler, kanolar ve tekneler, 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak, gökyüzünde de paramotorcular Türk bayrakları açarak eşlik edecek. Ata'ya Saygı Zinciri'nde Kadıköy Belediyesi'nin yaklaşık 200 kişiden oluşan gönüllüleri de sonsuzluk simgesi oluşturacak.

Ayrıca akşam saat 20.00'de Süreyya Operası'nda Sunay Akın'ın anlatımıyla Çocuk Kalpler Kumpanyası'nın hazırlamış olduğu "Atatürk'ün İzinde, Cumhuriyet Yolunda" anma gecesi gerçekleştirilecek. Davetiyeler, 8-9 Kasım günlerinde Süreyya Operası gişesinden alınabilecek.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, 10 Kasım, Kadıköy, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Kadıköy'de Anılacak - Son Dakika

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