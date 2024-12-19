Atatürk Evi Restorasyon Çalışmaları Başladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan ziyareti kapsamında Selanik kentindeki Atatürk Evi'nde başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, restorasyon ekibi yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ersoy, başkent Atina'da düzenlenecek turizm karma komisyon toplantısı için Yunanistan'a geldiklerini belirterek "Gelirken özellikle Selanik'e uğramak istedik. Biliyorsunuz, Selanik'teki Atatürk Evi'nin uzun zamandır restorasyon ihtiyacı vardı. Yunan makamlarından alınan proje onayından sonra 6 Aralık itibarıyla restorasyon çalışmalarını başlattık." dedi.

Bakan Ersoy, son restorasyon çalışmasında yapının özgün halinden uzaklaştırıldığını ve daha modern bir şekilde tasarlandığını belirterek bu restorasyon çalışmasıyla özgün malzemeler kullanılarak 1953'teki görünümüne tekrar geri getirileceğini ifade etti.

Atatürk Evi'nin dış ve iç cephelerindeki tüm ahşap malzemelerin değiştirileceğini aktaran Ersoy, elektrik ve su tesisatının da tamamen yenileneceğini kaydetti.

Ersoy, evin üst katında Atatürk'e dair bir müze oluşturacaklarını söyleyerek "Özellikle Atatürk'ün o dönemde giydiği kıyafetler ve kullandığı malzemeler Ankara'daki envanterimizden buraya getirilecek" diye konuştu.

Atatürk ile ilgili burada bulunan kütüphanenin de Türk Tarih Kurumunun desteğiyle zenginleştirileceğini dile getiren Bakan Ersoy, Atatürk Evi'nin bu yıl yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Ersoy, eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanması ve Atatürk Evi'nin tekrar ziyarete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Ersoy'a, ziyareti sırasında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik eşlik etti.