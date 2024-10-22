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Atatürk Haftası Etkinlikleri Duyuruldu

MEB, Atatürk Haftası anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

22.10.2024 13:42
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda, Atatürk Haftası'nın ara tatile denk gelmesi nedeniyle anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceğini bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" kapsamında 81 ilin valiliğine yazı gönderdi. Yazıda, 10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk geldiğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.

Yazıda ayrıca, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Kasım'da ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde milletçe özlemle yad edileceği hatırlatıldı.

Yazıda, bu bilinci diri tutmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın yollarından birinin ise ecdadın güçlü yönlerini yansıtarak geleceği aydınlatan bir ışık haline getirecek ve öğrencilere ilham olacak etkinliklere eğitim kurumlarında yer vermek olduğu vurgulandı.

Yazıda, ara tatile denk gelen Atatürk Haftası ile ilgili yapılacak etkinliklerle ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

"Bu kapsamda, 10-16 Kasım tarih aralığındaki Atatürk Haftası aynı zamanda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci ara tatiline denk geldiğinden, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran, evlatlarımıza bölgesinde örnek, dünyada saygın bir ülke armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha hayırla hatırlayacağımız bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi; 10 Kasım 2024 tarihinde ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla günün anlam ve önemine yakışır anma etkinlikleri düzenlenmesi için valiliklerce (il milli eğitim müdürlükleri) gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetim, 10 Kasım, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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