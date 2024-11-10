Atatürk, Ölümünün 86. Yıldönümünde Narlıdere'de Anıldı

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(İZMİR)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Narlıdere'de anıldı. Narlıdere Belediyesi, Atatürk'ün anısına sergi ve hayır yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Ata'mızın ilkelerini, eserlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizi yaşatmaya ve yüceltmeye ant içiyoruz. Fikirlerini ve değerlerini sonsuza kadar korumaktan; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, bilimin ve aklın ışığında yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Narlıdere'de saygı ve minnetle anıldı. Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda Saat 09.05'te saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Meydanda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 10.30'da ise Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleşti. Anma törenlerinin bitiminde Belediye tarafından, Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılına özel Atatürk Sergisi ziyarete açıldı. Ardından ise Kent Lokantası'nda Atatürk'ün anısına hayır yemeği verildi.

Atatürk Sergisi açıldı

Narlıdere Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sergi açılışı ve hayır yemeği ile andı. Yakın zamanda hayatını kaybeden Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri, iş insanı ve yazar Hanri Benazus'un koleksiyonundaki eserlerin yer aldığı Atatürk Sergisi'nin açılışına CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu da katıldı. Atatürk'ün yaşamına ilişkin birbirinden farklı fotoğrafların bulunduğu sergi, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Narlıdere Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 15 Kasım'da resmi açılışı gerçekleştirilecek Kent Lokantası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına hayır yemeği verildi. Atatürk'ün sevdiği yemeklerden kuru fasulye, pilav, çorba ve irmik helvasının yer aldığı yemeğe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eşi Duygu Aslanoğlu ve kızı Vera Aslanoğlu, muhtarlar, STK ve meslek odaları temsilcileri ile Narlıdereli vatandaşlar katıldı.

"Asla vazgeçmeyeceğiz"

Belediye Başkanı Erman Uzun, "Sosyal belediyecilik ilkemiz doğrultusunda Narlıdere'mize kazandırdığımız, 15 Kasım'da açılışını yapacağımız Kent Lokantamızın ilk kepçesinin Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayrına dağıtılmasını istedik. İlk yemeği Ata'mızın anısına ithaf ettik. Ata'mızın sevdiği; kuru fasulye, pilav, çorba ve irmik helvasını komşularımıza ikram ettik. Bütün varlığını yüce milletine adayan Büyük Atatürk'ün ruhu şad olsun. Ata'mızın ilkelerini, eserlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizi yaşatmaya ve yüceltmeye ant içiyoruz. Fikirlerini ve değerlerini sonsuza kadar korumaktan; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, bilimin ve aklın ışığında yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.