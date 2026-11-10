Atatürk'ü anma etkinliğinde Dolmabahçe önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk'ü anma etkinliğinde Dolmabahçe önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk\'ü anma etkinliğinde Dolmabahçe önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk\'ü anma etkinliğinde Dolmabahçe önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi
Haber Videosu

Atatürk'ü anma etkinliği kapsamında Dolmabahçe Sarayı önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi. Saat 09.05'te sirenlerle su yüzeyine çıkan dalgıçlar Atatürk'ü andı; denizde Türk bayrakları Gençliğe Hitabe okunurken açıldı. 50'den fazla deniz aracı da siren çalarak saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde gönüllü dalgıçlar, Dolmabahçe Sarayı önünde saygı dalışı yaptı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi gönüllü dalgıçlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı önündeki 71 numaralı odanın önünde saygı dalışı yaptı. Saat 09.05'ten önce su altına inen dalgıçlar, sirenlerin çalmasıyla su yüzeyine çıkarak Atatürk'ü andı. Anma törenine gönüllü tekne sahipleri, denizde arama kurtarma gönüllüleri ve balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda deniz aracı katıldı.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ OKUDULAR

Kanolardan jet-skilere, temizlik teknelerinden savaş gemilerine kadar 50'den fazla deniz aracı sirenlerini çalarak, Dolmabahçe Sarayı önünde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında anma programına katılanlar Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Gençliğe Hitabe'nin okunması sırasında denizde Türk bayrakları açıldı.

ONUN BİR GECE UYKUSUZ KALMASININ KARŞILIĞINI BİLE DAHA VEREMEDİK

Derinlere Saygı Topluluğu Genel Sekreteri Alp Armutlu, "Bizler son 15 yıldır, özellikle 10 Kasım'larda saygı dalışı etkinliğimizi her geçen gün katlanan ve artan bir kalabalıkla birlikte gerçekleştiriyoruz. ve bunu gerçekleştirirken de, inanın hani gecesini gündüzüne katarak, çalışarak bunu yapıyoruz. Aramızda gece uyumayanlar var, gece saat 3'te 4'te evinden çıkmak durumunda olan insanlar var, arkadaşlarımız var. Küçük yalıdan teknemize bindik, Lodos içerisinde buraya kadar bütün dalgıç arkadaşlarımızla birlikte geldik. Bu günlerde görüyoruz ki, her geçen gün Dolmabahçe'nin önü her geçen sene daha fazla kalabalık hale geliyor. Demek ki biz hep birlikte el ele, kol kola doğru bir iş yapıyoruz. İstanbul Valiliği koordine olmamızı sağlıyor. İl Emniyet ve aynı zamanda Deniz Polisi bize aynı zamanda bir güvenlik çemberi oluşturuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı buna göre imkanlarını seferber ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü buna göre bütün faaliyetlerini yapıyor. Savorona burada hemen açıkta gördünüz. Deniz Kuvvetleri'nin bir gemisi var ve sonuçta yüzlerce tekneyle gelen vatandaşlar var. Hiç imseye, 'Gel de bu anma etkinliğine katıl' diye birşey söylenmiyor. İnsanlar bunu bu yağmur altında, bu fırtına altında içtenlikle yerine getiriyorlar, bunu içtenlikle yapıyorlar. Biz her sene bunun ne kadar doğru bir organizasyon olduğunu, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gözlerimiz nemlenerek görüyoruz. 88 yıldır da Şayak Kalpaklı adam bence görevinin başında; görevini ifa etmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni birarada tutmak için, ortak aklın ne şekilde olması gerektiği konusunda hepimize kendi hayatından, arkadaşlarıyla yaşadığı hayatından, askerleriyle başardıklarından, Millet Meclisiyle başardıklarından, kadınlarıyla erkekleriyle başardıklarından bizlere hayatın içerisinden kesitler sunup açıkçası örnekler veriyor. Bizler bu emekleri gerçekleştiriyoruz. Bence onun bir gece uykusuz kalmasının karşılığını bile daha veremedik. " dedi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkDolmabahçe SarayıKültür SanatDenizcilikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
11:25
Trump devreye girdi Nvidia CEO’sunun yasak aşkına FBI soruşturması
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:37:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Atatürk'ü anma etkinliğinde Dolmabahçe önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android