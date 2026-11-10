Atatürk\'ü anma etkinliğinde Dolmabahçe önünde dalgıçlar saygı dalışı gerçekleştirdi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde gönüllü dalgıçlar, Dolmabahçe Sarayı önünde saygı dalışı yaptı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi gönüllü dalgıçlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı önündeki 71 numaralı odanın önünde saygı dalışı yaptı. Saat 09.05'ten önce su altına inen dalgıçlar, sirenlerin çalmasıyla su yüzeyine çıkarak Atatürk'ü andı. Anma törenine gönüllü tekne sahipleri, denizde arama kurtarma gönüllüleri ve balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda deniz aracı katıldı.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ OKUDULAR

Kanolardan jet-skilere, temizlik teknelerinden savaş gemilerine kadar 50'den fazla deniz aracı sirenlerini çalarak, Dolmabahçe Sarayı önünde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında anma programına katılanlar Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Gençliğe Hitabe'nin okunması sırasında denizde Türk bayrakları açıldı.

ONUN BİR GECE UYKUSUZ KALMASININ KARŞILIĞINI BİLE DAHA VEREMEDİK

Derinlere Saygı Topluluğu Genel Sekreteri Alp Armutlu, "Bizler son 15 yıldır, özellikle 10 Kasım'larda saygı dalışı etkinliğimizi her geçen gün katlanan ve artan bir kalabalıkla birlikte gerçekleştiriyoruz. ve bunu gerçekleştirirken de, inanın hani gecesini gündüzüne katarak, çalışarak bunu yapıyoruz. Aramızda gece uyumayanlar var, gece saat 3'te 4'te evinden çıkmak durumunda olan insanlar var, arkadaşlarımız var. Küçük yalıdan teknemize bindik, Lodos içerisinde buraya kadar bütün dalgıç arkadaşlarımızla birlikte geldik. Bu günlerde görüyoruz ki, her geçen gün Dolmabahçe'nin önü her geçen sene daha fazla kalabalık hale geliyor. Demek ki biz hep birlikte el ele, kol kola doğru bir iş yapıyoruz. İstanbul Valiliği koordine olmamızı sağlıyor. İl Emniyet ve aynı zamanda Deniz Polisi bize aynı zamanda bir güvenlik çemberi oluşturuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı buna göre imkanlarını seferber ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü buna göre bütün faaliyetlerini yapıyor. Savorona burada hemen açıkta gördünüz. Deniz Kuvvetleri'nin bir gemisi var ve sonuçta yüzlerce tekneyle gelen vatandaşlar var. Hiç imseye, 'Gel de bu anma etkinliğine katıl' diye birşey söylenmiyor. İnsanlar bunu bu yağmur altında, bu fırtına altında içtenlikle yerine getiriyorlar, bunu içtenlikle yapıyorlar. Biz her sene bunun ne kadar doğru bir organizasyon olduğunu, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gözlerimiz nemlenerek görüyoruz. 88 yıldır da Şayak Kalpaklı adam bence görevinin başında; görevini ifa etmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni birarada tutmak için, ortak aklın ne şekilde olması gerektiği konusunda hepimize kendi hayatından, arkadaşlarıyla yaşadığı hayatından, askerleriyle başardıklarından, Millet Meclisiyle başardıklarından, kadınlarıyla erkekleriyle başardıklarından bizlere hayatın içerisinden kesitler sunup açıkçası örnekler veriyor. Bizler bu emekleri gerçekleştiriyoruz. Bence onun bir gece uykusuz kalmasının karşılığını bile daha veremedik. " dedi.