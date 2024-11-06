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Atatürk'ü Anma Konseri Antalya'da

Atatürk\'ü Anma Konseri Antalya\'da

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Atatürk'ün 86. yılı anısına 'Son Veda' konseri düzenlendi.

06.11.2024 00:16
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Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla "Son Veda: Beni Hatırlayınız" adlı konser düzenlendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (DOB) sahneye koyduğu anlatımlı konser, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Antalya DOB ev sahipliğinde Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk kez 2014'te sahnelenen konserde, Atatürk'ün yaşamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, sanatsal bir yaklaşımla anlatıldı.

Müzikleri besteci Fahir Atakoğlu'na ait konserde, Cennet Türker'in kaleminden çıkan metinler, Şahan Gürkan rejisörlüğünde sahnelendi.

Konserde Antalya DOB orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak solist sanatçı olarak görev alırken, anlatıcı rolünü Samsun DOB sanatçısı Şahan Gürkan üstlendi.

İstanbul DOB sanatçısı bariton Ali Murat Erengül'ün "Mustafa Kemal" rolünü, Samsun DOB sanatçıları mezzo soprano İpek İncekaş'ın "Zübeyde Hanım" rolünü, mezzo soprano Leyla Ceren Koç'un "Fikriye Hanım" rolünü üstlendiği konserde, soprano Eda Bingöl Gürkan solist sanatçı olarak yer aldı.

Konserin orkestra ve koro şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, solist sanatçılara Samsun DOB korosu ve orkestrası eşlik etti. Konserde, başkemancılığı Dilara Tanrıverdi Doğan yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma Konseri Antalya'da - Son Dakika

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