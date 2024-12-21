Atatürk\'ün Edirne\'ye Gelişi Kutlandı

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kentteki sağanak dolayısıyla kutlamalar kapsamındaki kortej yürüyüşü iptal edildi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar, şemsiye ve yağmurlukla sağanağın etkisinden korunmaya çalıştı.

Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı Edirne Belediyesi'ndeki "Atatürk Odası" da ziyaret edildi.

Kutlama programı, Halk Eğitim Merkezi'nde, Edirne Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Törende öğrenciler, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini simgeleyen bayrağı Vali Sezer'e teslim etti.

Okul Müdürü Recep Şentürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan, Atatürk'ün Edirne gezisinin anlatıldığı müzikli gösterinin sahnelemesiyle sona erdi.

Edirne Lisesi öğrencilerini tebrik eden Vali Sezer'e, bir öğrencinin tuvale çizdiği Atatürk portresi de hediye edildi.

Törene, kurum müdürleri, askerler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.