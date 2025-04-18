Atatürk'ün Eşyaları ve Fotoğrafları Sergilendi - Son Dakika
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Atatürk'ün Eşyaları ve Fotoğrafları Sergilendi

Atatürk\'ün Eşyaları ve Fotoğrafları Sergilendi

Kadıköy'de açılan sergide Atatürk'e ait özgün eşyalar ve fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

18.04.2025 11:25
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"Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, Humanis'in organizasyonuyla Kadıköy'deki Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluştu.

Humanis'in organizasyonuyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce yayımlanmamış 250'den fazla fotoğrafı ve kişisel eşyalarının yanı sıra annesi Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektuptan İstiklal Madalyası'na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine kadar birçok özel parça yer alıyor. Sergideki eserler, Atatürk'ün liderlik yolculuğunu da gözler önüne seriyor.

Titiz bir çalışmanın ürünü olan serginin küratörlüğünü Özdemir Erdem, proje direktörlüğünü ise Fahri Özdemir üstlendi.

"Farklı, ilginç, çok özel bir sergi"

Fahri Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin 7 yıl önce hazırlandığını belirterek, "Önce İzmir'de Folkart Sanat Galerisi'nde açıldı. Sonra Humanis'in organizasyonunu üstlendiği sergi Ankara CerModern'de ve İstanbul Müze Gazhane'de açıldı. 7 yıl süren, ben ve birçok koleksiyonerden derlediğimiz, gün yüzüne ilk kez çıkan 476 eserden oluşan bir sergi." dedi.

Sergideki eserleri anlatan Özdemir, "Hiç yayımlanmayan fotoğraflar var ama fotoğrafların dışında Atatürk'ün birçok özel eşyası var. Sigara tabakaları, bastonları, kravatı, yazışmaları, mektupları, telgrafları, annesinin mektubu, imzaladığı fotoğraflar, yazdığı mektuplar, kendisine yazılan mektuplar. Aynı zamanda bu belgeler tarihsel bir süreci de anlatıyor. 1909'dan 1938'e kadar geçen süreçte bir ülkenin nasıl kurtarıldığını ve kurulduğunu anlatan farklı, ilginç, çok özel bir sergi." ifadelerini kullandı.

Sergide Kenan Yontuç'un hazırladığı Atatürk maskının da görülebildiğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün ölmeden önce verdiği emirlerden bir tanesi, el ve yüzünün maskının alınmasıydı. Atatürk öldükten sonra hıfzıssıhha müdürüyle Kenan Yontuç bu görevi alıyor. Yontuç, Atatürk'ün maskını alırken bayılıyor. Hıfzıssıhha müdürü, o sırada plastikten bir mask alıyor. Kenan Yontuç da ondan Atatürk'ün maskını oluşturuyor. Sergilenen, imzalı tek kil kopya. Yanındaki bronz rölyefler ise Atatürk'ün onayıyla 1936 ve 1934'te yapılmış. Atatürk'ün heykeltıraş olarak yurt dışına eğitime gönderdiği öğrenciler tarafından yapılıyor. O yüzden çok ayrıcalıklı, özel parçalar onlar."

Özdemir, serginin 1 Eylül'de İzmir'de açılacağını belirterek, "Bu sergi Cumhuriyet tarihi açısından önemli. İlk defa gün yüzüne çıkan belge ve objelerden oluşuyor. İstanbulluların bu sergiyi kaçırmamasını öneririm. Çünkü bir daha bu serginin İstanbul'da ya da başka yerde olma olasılığı çok zor." diye konuştu.

"Sergi, Atatürk'ü tüm yönleriyle keşfetmemizi sağlıyor"

Humanis Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin de Atatürk'ün ömrünü bağımsızlık mücadelesine adayan, çağdaş Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalışan büyük bir lider olduğunu söyledi.

Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." sözünü ilke edinerek, ülkeyi daha ileri taşımak için çalıştıklarını anlatan Yaşin, şunları kaydetti:

"Üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan birinin de onu anlamak ve anlatmak olduğuna inanıyoruz. Humanis olarak organizasyonunu üstlendiğimiz 'Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi de onu tüm yönleriyle keşfetmemizi sağlıyor. Bu serginin, herkesin Atatürk'ü daha yakından hissetmesine ve onun aydınlattığı yolda ilham bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Ulu Önder Atatürk'ü yakından tanımak isteyen herkesi de bu sergiye davet ediyorum."

Humanis Sanat Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, tarihi iyi anlayabilmek için tüm belgeleri ortaya koymak ve değerlendirmek gerektiğini belirterek, "O belgelerin ardında yatan düşünceyi de öğreneceksiniz. Bu serginin amacı bu." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği cihazı, kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve onun imzasını taşıyan belgelerin de görülebildiği sergi, 6 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Eşyaları ve Fotoğrafları Sergilendi - Son Dakika

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