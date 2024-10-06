Atatürk'ün Kars'a Gelişi 100. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kars'a Gelişi 100. Yıldönümünde Kutlandı

Kars'ta Atatürk'ün 100 yıl önceki ziyareti, törenlerle anıldı; bağımsızlık vurgulandı.

06.10.2024 16:46
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Kars Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, burada yaptığı konuşmada, 6 Ekim 1924 yılının, hem büyük Türk milletinin hem de Gazi Kars için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin egemenliğini sağlamak ve bağımsızlığını pekiştirmek için büyük bir azimle çalışmıştır. Kars'a gelişi ise yalnızca bu bölgenin değil, tüm Anadolu'nun geleceği açısından kritik bir anı temsil etmektedir" diyen Kızılörenli, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Kars ziyareti, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biridir. Atatürk, Gazi Kars'ımızda yaptığı konuşmalarda halkımıza cesaret vermiş ve bağımsızlık ile özgürlük idealini aşılamıştır. Kars, stratejik önemi ve tarihi mirasıyla daima özel bir yere sahip olmuştur. Atatürk, bu topraklarda sadece askeri bir lider olarak değil, aynı zamanda bir stratejik düşünür olarak da milletine umut aşılamıştır. Burada attığı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin sağlamlaşmasına katkı sağlamıştır."

100 yıl önce gerçekleşen tarihi gezinin, yeni kurulmuş Cumhuriyet'in ve liderinin bölgeye verdiği önemi ortaya koyduğuna işaret eden Kızılörenli, "Ayrıca bu seyahat, 40 yıllık esaretten henüz kurtulmuş olan Kars halkına umut aşılayarak vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamıştır. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk ozanları dinletisi gerçekleştirildi, marşlar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kars'a Gelişi 100. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika

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