Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırıldı

Atatürk\'ün Selanik\'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara\'ya ulaştırıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırılmak üzere Türkiye'ye getirildi.

16.05.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırılmak üzere Türkiye'ye getirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İpsala Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısında düzenlenen törende, Türk bayrağına sarılı toprak Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na katılan İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularına teslim edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, önemli bir etkinliğin İpsala'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teslim aldıkları toprağı, Ankara'ya götürülmek üzere atletlere teslim edeceklerini ifade eden Sevgili, "Başkonsolosluklarımızın aracılığıyla Atatürk'ün doğduğu evden toprak alınıyor, oradan buraya getiriliyor. Başkonsolosluk bize teslim ediyor. Biz atletlere teslim ediyoruz. Burada en önemli hususta gençlerimiz, kendini genç hisseden atletlerimiz toprağı Atamıza ulaştırıyor. Yoları açık olsun." dedi.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı davranışların kendilerine ışık tuttuğunu belirtti.

Atatürk'ün hayatından örnekler veren Ünal "Milli Mücadele karanlıklar ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bakın Atatürk ne demiş milli mücadelenin başında 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir.' Yani Milli Mücadele'de Cumhuriyet'in temelinin enerjisi belli. Tabi ki büyük Atatürk'ü anlatmanın yolu sonsuz. Önemli olan anlamak, örnek almak, onun gibi görmek ve düşünmek." dedi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük de Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketinin Türk milletinin azim ve kararlılığıyla tüm yurtta dalga dalga yayılarak zaferle sonuçlandığını belirtti.

Küçük binlerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet edildiğini, bu değerli emaneti sonsuza kadar koruma ve yaşatmanın geçlerin en büyük görev ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Okunan şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından atletlere teslim edilen "Ata toprağı" Ankara'ya yola çıktı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Selanik, Ankara, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprak Ankara'ya ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement