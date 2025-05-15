Atatürk'ün Toprağı Bisikletle Amasya'ya Taşındı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, ardından her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'un ardından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine ulaştırıldı.

Çorum ilinden teslim alınan Ata toprağı ve Türk bayrağı, Amasya Bisiklet Topluluğu üyeleri ve Gümüşhacıköy Gençlik Spor Müdürlüğü Bisikletçileri ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilciği üyeleri tarafından taşınan toprak, Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Bisikletliler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç tarafından alkışlarla karşılandı.

Kılıç, gurur dolu bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Selanik'ten yola çıkan Ata toprağımız ve şanlı Türk bayrağımızı ilçemizin girişinde karşılayarak teslim aldık. 'Amasya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Ata toprağı ve şanlı bayrağımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı 19 Mayıs gününde Samsun'a ulaştırılacak." dedi.