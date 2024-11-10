Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Silivri'de Anıldı

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(İSTANBUL)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Silivri'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Silivri'de anma töreni düzenlendi. Törene Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oğuzhan Aşan, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı başta olmak üzere siyasi partiler ve dernekler de çelenklerini sundu. Saat 09.05'te çalan sirenlerle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.