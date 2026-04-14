Atatürk Üniversitesi'nde TBMM Simülasyonu - Son Dakika
Atatürk Üniversitesi'nde TBMM Simülasyonu

14.04.2026 10:19
Atatürk Üniversitesi, TBMM'yi simüle ederek gençlerin siyasal süreçlere katılımını artırdı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Şehircilik Kulübü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) simüle etti. Komisyon toplantıları, genel kurul görüşmelerinin canlandırıldığı etkinlikte, yaşanan tartışmalar TBMM'yi aratmadı.

Atatürk Üniversitesi Şehircilik Kulübü, üniversite gençliğinin siyaset ve demokratik süreçlere katılımını artırmak için TBMM'yi simüle etti. Çeşitli üniversitelerden öğrencilerden oluşan siyasi partiler, bakanların yer aldığı simüle etkinliği, meclis başkanı ve üyelerin seçimiyle başladı. Bazen oy birliği bazen de oy çokluğuyla belirlenen meclis yönetiminin ardından adalet, içişleri, dışişleri ve plan bütçe komisyon üyeleri belirlendi. Meclis başkanlığına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Emin Buzdağlı'nın seçildiği oturum sonrası siyasi konuşmalara geçildi.

SATAŞMALAR YAŞANDI, BAZILARI SALONU TERK ETTİ

Muhafazakar, milliyetçi, liberal, cumhuriyetçi ve sosyalist partilerin genel başkanları sırayla kürsüye çıktı. Hararetli tartışmalara sahne olan genel başkan konuşmaları sırasında sataşmalar yaşanırken; bazen de milletvekili koltuğunda oturanlar, konuşmacılara sırtlarını döndü. Konuşmacıya tepki için üyeler salonu terk ederken, bazı üyeler de konuşmacıya para ve kutu fırlattı. Meclis başkanı rolünü üstlenen Emin Buzdağlı, hazırlık sürecinde anayasa ve kanunları incelediğini ifade ederek, "Meclisteki konuşmaları izleyerek hazırlandım. Oturumlarda kullanılan bazı ifadeleri ve göndermeleri ben de kullandım" dedi.

'OLDUKÇA HARARETLİ BİR ORTAM OLUŞTU'

Simüle mecliste muhafazakarları temsil eden Uğur Çarıkçı da çok yoğun bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Etkinlikte, Liberal Parti Genel Başkanlığı görevini üstlenen Ahmet Enes Onay ise farklı siyasi görüşlerin temsil edildiğini belirterek, "Milliyetçi, cumhuriyetçi, muhafazakar ve liberal partiler olarak kendimizi anlatmaya çalıştık. Tartışmaların daha gerçekçi olması için oldukça hararetli bir ortam oluştu" diye konuştu.

'GERÇEK MECLİS SÜRECİNE BENZER BİR ORTAM OLUŞTURDUK'

Şehircilik Kulüp Başkanı Ensar Yaşa, etkinliğin amacının gençlerin ülke gündemine dair farkındalığını artırmak ve siyasal süreçlere katılımını teşvik etmek olduğunu belirterek, "Her bir öğrenci, bir milletvekili gibi TBMM'yi simüle ediyor. Kanun teklifleri önce komisyonlarda ele alınıyor, ardından genel kurulda görüşülerek oylanıyor. Gerçek meclis sürecine oldukça benzer bir ortam oluşturduk" dedi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi'nde TBMM Simülasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu 1 milyon TL’lik şok iddia Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde TBMM Simülasyonu - Son Dakika
