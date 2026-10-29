Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü etkinliğinde 277 kişi Palandöken zirvesine tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü etkinliğinde 277 kişi Palandöken zirvesine tırmandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü etkinliğinde 277 kişi Palandöken zirvesine tırmandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 277 kişi Palandöken Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 4 saatte zirveye ulaşan katılımcılar Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 277 kişi, Palandöken Dağı'na tırmandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nin ikinci etabında bir araya gelen çoğunluğu öğrencilerden oluşan katılımcılar, 3 bin 200 metre rakımdaki zirveye doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 4 saatte Palandöken Dağı'nın zirvesine ulaşan katılımcılar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, gazetecilere??????? yaptığı açıklamada, geleneksel Palandöken tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Günün önemine vurgu yapan Uçan, "Cumhuriyetimizin bize getirdiği mutluluğu, başarıyı ve yenilikleri zirveye taşıdık. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu işte en önemli unsur, sevgili öğrencilerimizin hiçbir aktivitede bizi yalnız bırakmadığı gibi burada da bizi yalnız bırakmamasıdır. Cumhuriyetimizin 103. yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kulübün dağcılık antrenörü Yunus Emre Karaca da 29 Ekim ve 19 Mayıs gibi önemli günlerde Palandöken Dağı'nın zirvesine çıkarak bayramları coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Üniversitenin Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gülse Emre, "Böyle bir günde böyle bir yürüyüşe katılmak beni çok gururlandırıyor. Çok mutlu ve sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Veterinerlik Bölümü öğrencisi Yasin Karateke de geleneksel tırmanışın bayramda bu şekilde gerçekleştirilmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Tırmanış boyunca İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katılımcılara eşlik etti.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkAtatürk ÜniversitesiCumhuriyet BayramıPalandöken DağıErzurumGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 16:05:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü etkinliğinde 277 kişi Palandöken zirvesine tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android