Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri Erzurum'da kulelerde iple poster açtı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla kayakla atlama kulelerinde düzenlenen etkinlikte Atatürk posteri açtı.

Kentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinde bir araya geldi.

Anma etkinliğinde bazı öğrenciler, kulenin bir bölümünden iple aşağı inerken Atatürk posterini açarak taşıdı.