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Atatürk ve Sanat Sergisi Açıldı

Atatürk ve Sanat Sergisi Açıldı

Memorial Sağlık Grubu, Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat' sergisini açtı.

23.10.2024 15:16
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Memorial Sağlık Grubu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği "Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat" sergisi, Memorial Bahçelievler'de açıldı.

Atatürk'ün sanata verdiği önemi vurgulayan sözleri ve fotoğraflarının yer aldığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Cumhuriyet'in 101. yılını biraz erken kutlamaya başladık. Hem Cumhuriyet hem Atatürk'ün vizyonu ve sanat, bizim çok değer verdiğimiz kavramlar." dedi.

Kurum olarak sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını belirten Uludüz, "Atatürk sanatı, bir ulusun iyileşmesinde, gelişmesinde çok büyük katkı sağlayan bir araç olarak görmüş. Biz de ondan ilham aldık. Atatürk ve sanat kavramını bir araya getirdiğimiz bir sergi. Aynı zamanda çok değerli sanatçımız Okay Temiz bizlerle birlikte. Çok keyif aldığımız, gurur duyduğumuz bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Uludüz, her özel günde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Burası bir hastane ama insanlar geldiğinde mutlu olduğu bir ortam olsun istiyoruz. Genel mimari tasarımı, her tarafında, köşesinde, sanatsal birtakım parçaların bulunması itibarıyla da çok özel. İnsanlar buraya geldiğinde kendini iyi hissetsin. Bunun hastaların tedavi süreçlerine çok daha katkı sağladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla sanata olan ilgimizi, yatırımlarımızı her geçen gün arttırmaya devam edeceğiz."

"Sanat bir denge, bir moral aracıdır"

Serginin açılışına katılan ve Memorial çalışanlarıyla ritim çalışmaları yapan sanatçı Okay Temiz ise sanatın insanları güzelleştirdiğini ve yaşama renk verdiğini söyleyerek, "Sanat bir denge, bir moral aracıdır. Sanatın her dalı böyledir ama sanata destek lazım. Sanatçının baskı görmeden yaşamını sürdürmesi lazım." diye konuştu.

İsviçre'de, Finlandiya'da ve İsveç'te de müzikal çalışmalara imza atan ve Türk müziğini tanıtan Temiz, çıkardığı plakların Japonya, ABD ve Kanada'da büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Usta sanatçı, sanat hayatının hep mücadele içerisinde geçtiğini aktararak, "Hiçbir zaman bu işi para için yapmadım. Hep kendi aşkımla sevgimle çalıştım. Parasız kaldığım çok zamanlar da oldu. Hiç dert olmadı. Çünkü sanatın verdiği kuvvet beni ayakta tuttu ama çok çalıştım. Sanatçı olmak için çok çalışmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Koleksiyoner Ahmet Gürel ve Necmettin Özçelik'in destekleriyle, Hatice Akat'ın sanat danışmanlığında ve Zuhal Ceran'ın yapımcılığında hazırlanan sergi, kasım ayı sonuna kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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