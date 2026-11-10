Atatürk, vefatının 88. yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı - Son Dakika
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Atatürk, vefatının 88. yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı

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Atatürk, vefatının 88. yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı\'nda anıldı
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Atatürk, vefatının 88. yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda törenle anıldı. Törene Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mesut Ergin, STK ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı; Ergin, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.

(BALIKESİR)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hizmetlerimizi, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene; Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mesut Ergin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Başkan Mesut Ergin, yayımladığı mesajda Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkati çekti. Ergin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir milletin kaderini değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda aklın, bilimin, özgür düşüncenin ve aydınlanmanın yolunu açan eşsiz bir devrimcidir. Cumhuriyet, özgürlük ve eşitlik temelinde yükselen en büyük değerimizdir. Atatürk'ün aydınlanma mirasına, Cumhuriyet'in temel değerlerine, laikliğe ve demokrasiye sahip çıkmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Hizmetlerimizi, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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