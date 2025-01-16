Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladı ve uluslararası toplumu, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi için harekete geçmeye davet etti.

16.01.2025 00:17  Güncelleme: 07:55
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Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının ardından bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür edildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM, İSRAİL'İN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ SAĞLAMALIDIR"

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerektiğine değinilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." vurgusu yapıldı.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASINA YÖNELİK MÜZAKERELERE BAŞLANMALIDIR"

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir."

ATEŞKES PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu. Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest kalacağını aktarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    bizi ilgilendirmiyor ne bok yeseler yesinler biz ülkemize bakalım 56 29 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çokta Umurunda Türkiye Bitmiş Ekonomi Ne Halde 50 21 Yanıtla
  • barış özcan:
    Haber umrunda olanlar için yapılmış,malum kişiler üstünüze boşuna alınmayın. 12 25 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sizi it yerine koyan kim 31 1 Yanıtla
  • Mahir Lale:
    İnsan kalmadı ki neye ve kiminle ateş kez yaptılar 14 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Filistin adımızı bile anmıyor müzakerede bile istemedi. Mısır, katar ve ABD olsun dedi 11 0 Yanıtla
  • Ümit Ateş:
    DAİMİ VAROLASINIZ 1 7 Yanıtla
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