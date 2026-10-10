Ateşkese rağmen İsrail saldırısında yaralanan 6 yaşındaki kız çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ateşkese rağmen İsrail saldırısında yaralanan 6 yaşındaki kız çocuk yaşamını yitirdi

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaralanan 6 yaşındaki kız çocuk yaşamını yitirdi. Filistin basınına göre çocuk, Gazze kentinin batısındaki çadırına düzenlenen saldırıda yaralandı ve aldığı yaralar nedeniyle sabaha karşı öldü.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırısı sonucu yaralanan 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Şehd Abdurrezzak en-Neccar, Gazze kentinin batısındaki çadırına düzenlenen İsrail saldırısı sırasında aldığı yaralar nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybetti.

Filistin basını, İsrail topçusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerini bombaladığını, askeri araçlarından da yoğun ateş açıldığını aktardı.

Han Yunus'un kuzeyinde İsrail askeri araçlarından, kıyı kesiminde hücum botlarından, doğusunda ise helikopterlerden ateş açıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda evlerin İsrail ateşiyle hedef alındığı, Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerinin de topçu ateşine tutulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ateşkese rağmen İsrail saldırısında yaralanan 6 yaşındaki kız çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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