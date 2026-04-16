Ateşkesin Uygulanması Çağrısı

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkesin sahada uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkes müthiş bir haber. Artık bu ateşkesin sahada uygulanması ve doğrulanması gerekiyor. İsrail ve Lübnan'ın, halklarının iyiliği ve sürdürülebilir bir barış umudu adına somut sonuçlar doğuracak anlamlı müzakerelere girişmesi hayati önem taşıyor. AB, Lübnan'a desteğini sürdürecektir. Yetkililere Hizbullah'ı silahsızlandırma yetkisi vermek, Lübnan'ın istikrarını yeniden tesis etmek için tek sürdürülebilir çözümdür." ifadesini kullandı.