ATGB'den Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATGB'den Suat Toktaş'a Destek

Geniş Video İzle

Recai Aksu, tutuklamalara tepki göstererek basın özgürlüğüne vurgu yaptı ve dayanışma mesajı iletti.

31.01.2025 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

ATGB Başkanı Recai Aksu, yaptığı açıklamada basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek, "Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz. Türkiye'de sansüre son verilmeli, gazetecilere özgürlük sağlanmalıdır. Halkın haber alma hakkı hiçe sayılıyor ve medya üzerindeki baskılar artarak devam ediyor. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması, ardından Seda Selek ve Serhan Asker'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, son olarak da Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın tutuklanması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Aksu, "Tüm uygar ülkelerde benzeri bir suç işlendiği takdirde öncelikle ifade vermeye çağrılıyor ve gözaltına alınmaksızın hukuki süreç işliyor. Oysa ülkemizde bu tür suçlarda en üst takdir hakkı kullanılıyor, hatta çokça yasaların dışına da çıkılabiliyor" diye konuştu. Aksu, "Dünyanın her yerinde basın özgürlüğü ihlal ediliyor. Gazeteciler, can güvenlikleri olmadan çalışmak zorunda kalıyor. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği olarak, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve onlarla sonuna dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Recai Aksu, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATGB'den Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 00:11:14. #1.11#
SON DAKİKA: ATGB'den Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.