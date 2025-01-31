ATGB'den Suat Toktaş'a Destek

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

ATGB Başkanı Recai Aksu, yaptığı açıklamada basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek, "Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz. Türkiye'de sansüre son verilmeli, gazetecilere özgürlük sağlanmalıdır. Halkın haber alma hakkı hiçe sayılıyor ve medya üzerindeki baskılar artarak devam ediyor. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması, ardından Seda Selek ve Serhan Asker'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, son olarak da Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın tutuklanması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Aksu, "Tüm uygar ülkelerde benzeri bir suç işlendiği takdirde öncelikle ifade vermeye çağrılıyor ve gözaltına alınmaksızın hukuki süreç işliyor. Oysa ülkemizde bu tür suçlarda en üst takdir hakkı kullanılıyor, hatta çokça yasaların dışına da çıkılabiliyor" diye konuştu. Aksu, "Dünyanın her yerinde basın özgürlüğü ihlal ediliyor. Gazeteciler, can güvenlikleri olmadan çalışmak zorunda kalıyor. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği olarak, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve onlarla sonuna dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.