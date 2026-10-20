ATİB 40. kuruluş yıl dönümünü Köln'deki merkezinde resepsiyonla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ATİB 40. kuruluş yıl dönümünü Köln'deki merkezinde resepsiyonla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATİB 40. kuruluş yıl dönümünü Köln\'deki merkezinde resepsiyonla kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATİB, 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezinde resepsiyon düzenledi. Etkinliğe Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ile kurucu ve eski genel başkanlar katıldı; eski genel başkanlara ve teşkilat başkanlarına plaket verildi.

Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB), 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezinde resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, ATİB'in kurucu ve eski genel başkanları, teşkilat yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ATİB'in tarihini anlatan kısa film gösterildi.

ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş, burada yaptığı konuşmada, 40 yıllık geçmişin nesilden nesile aktarılan bir ideal ve sorumluluğun ifadesi olduğunu belirtti.

Akbaş, teşkilatın siyasi partilerden bağımsız duruşuna ve gençlerin gelecekte üstleneceği role dikkati çekti.

ATİB Kurucu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi, kuruluş yıllarında yaşanan zorlukları anlatarak vatan sevgisi ve devlete bağlılıktan taviz vermediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Al da 40 yıllık teşkilatın oluşmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Almanya'daki toplumsal ilişkilerde ön yargıların aşılması için diyaloğun ve karşılıklı anlayışın önemine değinen Al, Türkiye ile kültürel bağların ve ana dilin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine işaret etti.

Program kapsamında önceki dönem genel başkanlarına ve teşkilat başkanlarına hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Resepsiyon, Ozan Mustafa Turgut ve sanatçı Ahmet Baydaroğlu'nun seslendirdiği eserlerle sona erdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatFc KölnTürkiyeAlmanyaKültürGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 12:43:45. #.0.2#
SON DAKİKA: ATİB 40. kuruluş yıl dönümünü Köln'deki merkezinde resepsiyonla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei