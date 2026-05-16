Atık Malzemelerle Sanat Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atık Malzemelerle Sanat Sergisi

Atık Malzemelerle Sanat Sergisi
16.05.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Ergen, atık malzemelerle figürler yaparak 'Sıfır Atık Projesi'ne destek veren sergi açtı.

AVCILAR'daki atölyesinde büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak, hayal gücü ile farklı figürler üreten demir işleme ustası Hüseyin Ergen (51), atık malzeme sergisi açtı. Sergide yer alan figürler, katılımcılardan beğeni topladı.

Demir işleme ustası olarak 36 yıldır çalışan Hüseyin Ergen, 6 yıldır büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak hayal gücüyle birbirinden farklı figürler yapıyor. Firuzköy Mahallesi'ndeki atölyesinde onlarca eser ortaya çıkaran ve kendisini geri dönüşüm sanatçısı olarak tanımlayan Hüseyin Ergen, atölyesinde karma sanat sergisi açmaya karar verdi.

SERGİ İLGİ ÇEKTİ

Ergen, bir grup sanatçının da desteği ile hayalini gerçekleştirerek atık malzeme sergisi açtı. Sergi, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can tarafından açıldı. Sergide, şövalye, şaha kalkan at, tank veya çeşitli ağır silahların yanı sıra Karayip Korsanları gemisinin de bulunduğu yüzlerce figür ile atık malzemelerden oluşan 1 ton 700 kilo ağırlığındaki dinozor dikkat çekti.

'AMACIM 'SIFIR ATIK PROJESİ'NE DESTEK OLMAK'

Geri dönüşümün önemine vurgu yapan Hüseyin Ergen, "Burada benim dikkat çekmek istediğim konu 'Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak. Sıfır atığı insanlara duyurmak anlamında bir geri dönüşüm sanatı sergiliyorum şu an. Bunun yanı sıra da toplumda duyarlılık yaratması için diğer sanatçı dostlarımı da dahil ettim" dedi.

Sergiye destek veren ressam Zeynep Şemsi ile yakma resim sanatçısı Muammer Kırmızıgül, böyle bir sanat ve sanatçıya destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Firuzköy Mahallesi Muhtarı Canan Karaköse, mahallelerinde böyle bir yerin bulunmasını büyük şans olarak değerlendirirken, toplumun her kesimini atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Güncel, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık Malzemelerle Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:25:03. #7.12#
SON DAKİKA: Atık Malzemelerle Sanat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.