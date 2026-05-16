Atık Malzemelerle Sanat Sergisi

AVCILAR'daki atölyesinde büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak, hayal gücü ile farklı figürler üreten demir işleme ustası Hüseyin Ergen (51), atık malzeme sergisi açtı. Sergide yer alan figürler, katılımcılardan beğeni topladı.

Demir işleme ustası olarak 36 yıldır çalışan Hüseyin Ergen, 6 yıldır büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak hayal gücüyle birbirinden farklı figürler yapıyor. Firuzköy Mahallesi'ndeki atölyesinde onlarca eser ortaya çıkaran ve kendisini geri dönüşüm sanatçısı olarak tanımlayan Hüseyin Ergen, atölyesinde karma sanat sergisi açmaya karar verdi.

SERGİ İLGİ ÇEKTİ

Ergen, bir grup sanatçının da desteği ile hayalini gerçekleştirerek atık malzeme sergisi açtı. Sergi, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can tarafından açıldı. Sergide, şövalye, şaha kalkan at, tank veya çeşitli ağır silahların yanı sıra Karayip Korsanları gemisinin de bulunduğu yüzlerce figür ile atık malzemelerden oluşan 1 ton 700 kilo ağırlığındaki dinozor dikkat çekti.

'AMACIM 'SIFIR ATIK PROJESİ'NE DESTEK OLMAK'

Geri dönüşümün önemine vurgu yapan Hüseyin Ergen, "Burada benim dikkat çekmek istediğim konu 'Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak. Sıfır atığı insanlara duyurmak anlamında bir geri dönüşüm sanatı sergiliyorum şu an. Bunun yanı sıra da toplumda duyarlılık yaratması için diğer sanatçı dostlarımı da dahil ettim" dedi.

Sergiye destek veren ressam Zeynep Şemsi ile yakma resim sanatçısı Muammer Kırmızıgül, böyle bir sanat ve sanatçıya destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Firuzköy Mahallesi Muhtarı Canan Karaköse, mahallelerinde böyle bir yerin bulunmasını büyük şans olarak değerlendirirken, toplumun her kesimini atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet etti.