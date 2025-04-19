Atık Pillere İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bilim Setleri - Son Dakika
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Atık Pillere İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bilim Setleri

Atık Pillere İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bilim Setleri

Duracell ve Doğa Koleji, 3 bin 224 kg atık pili toplayarak dezavantajlı çocuklara ulaştıracak.

19.04.2025 09:54
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DURACELL ve Doğa Koleji'nin sürdürülebilir gelecek için başlattığı atık pil geri dönüşüm kampanyası 'Battery Friends Forever'ın bu yılki finali, ödül töreniyle taçlandı. Türkiye genelinde 88 kampüsün katılımıyla yürütülen kampanya kapsamında, öğrenciler geri dönüşüme destek için toplam 3 bin 224 kilogram atık pil topladı. Toplanan piller, bilim setlerine dönüştürülerek dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştırılacak.

Duracell ve Doğa Koleji iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Battery Friends Forever' kampanyası kapsamında bu yıl öğrenciler 3 bin 224 kilogram atık pil topladı. Young Guru Academy (YGA) desteğiyle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştırılacak piller, bilim setlerine dönüştürülerek hem çevreye hem de eğitime katkı sağlayacak. Tuzla Doğa Koleji Kampüsü'nde düzenlenen törene, Doğa Koleji yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Duracell Türkiye temsilcilerinin yanı sıra birçok davetli katıldı. Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin çevre bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmalar takdir toplarken, en fazla pil toplayan kampüsler de ödüllerini aldı.

UZUN: BİNLERCE ÇOCUK İÇİN UMUT KAYNAĞI OLACAK

Duracell Türkiye, Afrika ve Distribütör Operasyonları Pazarlama Direktörü Canan Berkem Uzun, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Battery Friends Forever, sadece bir atık pil kampanyası değil; binlerce çocuk için bilim ve doğa için umut kaynağı yani geleceğe yapılan anlamlı bir yatırımdır. Öğrencilerimizin doğaya karşı duyarlılıklarını böylesine güçlü bir şekilde ortaya koymaları bize büyük umut veriyor. Sürdürülebilirlik konusunda küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların geleceği şekillendireceğine inanıyoruz. Bu nedenle Doğa Koleji ile iş birliğimizi çok değerli buluyor, bu projeyi büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz."

TOPÇUOĞLU: BİLİM SETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu ise kampanyanın eğitimsel ve sosyal boyutuna dair şu açıklamalarda bulundu:

"Doğa Koleji'nde verdiğimiz Ekoloji eğitiminde öğrencilerimizin doğa ile bağlarını güçlendiriyoruz. Duracell iş birliği ile başlattığımız Battery Friends Forever Atık Pil Kampanyasına 88 kampüsümüz katıldı, 3 bin 224 kg atık pil toplandı. YGA tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan bilim setleri ile binlerce çocuğun bilimle tanışmasına destek olacağız. Bu muhteşem bir motivasyon. Sürdürülebilirlik projeleri ile olumlu ve olumsuz davranışların sorgulamasını sağlıyoruz. Her proje bizler için doğaya atılan büyük bir adım. Atık pil geri dönüşüm kampanyası gibi birçok proje hayata geçiriyoruz ve öğrencilerimizi süreci hayal edip, yönetmek ve yürütmenin tam ortasına koyuyoruz."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN EN ÖNEMLİ İPUÇLARINDAN BİRİ: ÇÖP VE ATIK'

Topçuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğin Doğası için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek ve bugünden doğru seçimler yapmamızı sağlamak amacı ile yürütülen projede; sürdürülebilir yaşamın en önemli ipuçlarından biri çöp ve atık kavramlarının bilincinde olmak temel hedeftir. Öğrencilerimize edindirmek istediğimiz en önemli kazanımlardan biri doğaya karşı sorumluluklarının farkında olunmasıdır."

Tören sonunda öğrenciler, atölye alanında öğretmenleri ile birlikte atık pilleri kullanarak geri dönüşümün önemini vurgulayan pankartlar tasarladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atık Pillere İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bilim Setleri - Son Dakika

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