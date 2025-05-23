Atina'da Filistin İçin Büyü Protesto

ATİNA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin için düzenlenen bir protestodaki "Özgür Filistin" yazılı bir pankart, 21 Mayıs 2025.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarını ve abluka nedeniyle derinleşen insani krizi protesto etmek için sokaklara döküldü. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)