Atlı Oto Tamircisi Yılbaşı Kutlaması Yaptı - Son Dakika
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Atlı Oto Tamircisi Yılbaşı Kutlaması Yaptı

Atlı Oto Tamircisi Yılbaşı Kutlaması Yaptı

İzmit'te oto tamircisi Sümmani Yılmaz, yeni yıla atıyla dolaşarak girdi. 'Rüzgar' isimli atıyla Noel baba kostümlü kişilerle fotoğraf çektiren Yılmaz, 2025 yılının hayırlı geçmesini diledi.

01.01.2025 00:18  Güncelleme: 00:21
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde oto tamircisi Sümmani Yılmaz (35), yeni yıla dakikalar kala 'Rüzgar' isimli atıyla caddelerde dolaştı. Noel baba kostümlü kişiler ise at ile fotoğraf çektirdi.

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde oturan oto tamirci Summani Yılmaz, 4 yaşındaki 'Rüzgar' ismini verdiği atını yıl başına dakikalar kala araçla İzmit ilçesine getirdi. Milli İrade Meydanı'nda atına binen Yılmaz, caddelerde gezdi. At üzerindeki Yılmaz'a vatandaşlar ilgi gösterdi, bazı kişiler de atın başını okşayıp sevdi. Noel baba kostümlü 2 kişi ise at ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'2025'E ATIMLA GİREYİM DEDİM'

Boş zamanlarında ata bindiğini söyleyen Sümmani Yılmaz, "Geçen yıl da buradaydık, seçime de at ile gittik. At Türk'ün kanatıdır, atsız olmuyor. 4 yıldır Rüzgar'a bakıyorum. Boş zamanlarımızda geziyoruz, 2025'e atımla gireyim dedim belki daha hayırlı olur. 2025 yılı vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah'tan depremsiz, felaketiz bir 2025 yılı diliyorum. Çevredeki insanların tepkileri çok güzel oldu. At bizim kültürümüz ata yadigarımız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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