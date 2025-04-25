Aujourd'hui la Turquie 20 Yaşında

Türkiye'de son 50 yılda Fransızca yayımlanan ilk gazete Aujourd'hui la Turquie'nin kuruluşunun 20. yılı, Beyoğlu'ndaki Belçika Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, gazeteciliğin önemine işaret ederek, kendisinin de öğrenciyken gazeteci olmak istediğini dile getirdi.

O dönem spor haberleriyle ilgili görev aldığını anlatan Anderlecht, gazetecilerin geç saatlere kadar çalışmaları nedeniyle bu isteğinden vazgeçtiğini söyledi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Latif, Başkonsolos Anderlecht'e teşekkür ederek, konsoloslukta dördüncü kez gazete için kutlama yaptıklarını belirtti.

Latif, gazetenin 2005'te kurulduğunu dile getirerek, "Gazetemizin kuruluş yılına doğru gerilere baktığımda, 'Dünya Dönüyor' isimli şarkının mısraları geçiyor aklımdan. 20 yılda olduğu gibi bugünlerde de yine çok değişik şeyler yaşıyoruz, ABD'de, Avrupa'da, Türkiye'de ve Orta Doğu'da. Tüm bunlara değinmek istersek kalınca bir kitap yazmamız gerekir. Aujourd'hui la Turquie'nin köşe yazarları, muhabirleri 20 yıl boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel konulara tarafsız bir pencereden bakarak bir referans gazetesi yaratmayı başardı. Yazarların farklı görüşlerinin olmasına rağmen gazete, tarafsız bir politik çizgide durmayı başardı." dedi.

"Türkiye'nin AB adaylığının neler getireceğini göstermek istedik"

Gazetede 20 yıldır görev yapan köşe yazarı Mireille Sadege de Türkiye ile Fransa'nın NATO'daki girişimi üzerine çalıştığı doktora tezini 2004'te savunduğunu söyledi.

"Tezde Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan 2000'e kadar dış politikasını çalışmıştım." diyen Sadege, şöyle konuştu:

"Tezimi savunduktan sonra 2005'in başında 'Böyle bir çalışma yapıyoruz. Bizimle çalışmak ister misin?' dediler. Geldim. Bir ekip olarak hepimiz çalıştık. O zaman Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için adaylığını koymuştu. Bizler, hepimiz ya Fransız ya Türk-Frankofon gazeteci ve araştırmacılardık . Amacımız, Türkiye'yi gerçekleriyle Avrupa'ya Fransızca dilinde anlatmaktı çünkü Türkiye ile ilgili hep belli konular, hep kötü, negatif şeyler konuşuluyordu. Biz ise Türkiye'nin yüzünün çok daha zengin olduğunu göstermek, Türk sanatçı, oyuncu, yazar ve parlak insanları tanıtmak istedik. Türkiye'nin AB adaylığının neler getireceğini göstermek istedik. Türkiye'nin adaylığını ve koşulsuz AB'ye alınmasının gerektiğini savunduk ve hala da savunuyoruz."

Sanatçı ve yazar Bedri Baykam da gazeteyi çıkaran gazeteci ve araştırmacı Hüseyin Latif ile Mireille Sadege'i kutlayarak, "20 yıl olduğuna inanamıyorum. İkisi, bu gazetenin oldukça rahat okunan ve her iki kültürün nabzını tutan bir yayın olmasını sağladı. Bunun için hep özel bir özen gösterdiler. İstanbul, tabii ki dünya kültür ve medeniyetlerinin bir kesişme noktası. Aujourd'hui la Turquie de sanatın, politikanın, edebiyatın, diplomasinin bir kesişme noktası, Frankofonlar ve burada bu keyfi paylaşmak isteyen her ülkeden insanlar için." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda gazeteye katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Yayın hayatının ilk yıllarında sadece Fransa ve Türkiye'de okurlarıyla buluşan gazete, Türkiye'nin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yüzünü yansıtmak hedefiyle bugün Fransa, Belçika, İsviçre ve Kanada'da da yayımlanıyor.