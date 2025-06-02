Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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02.06.2025 00:00  Güncelleme: 10:40
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Avcılar Belediye Başkanı Çaykara\'ya Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya destek için düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı. CHP'li yöneticiler ve çok sayıda Avcılarlı, başkanları için belediye önünde toplandı.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan başkanlardan olan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya destek için akşam saatlerinde yürüyüş düzenlendi. Marmara Caddesi Atatürk Heykeli önünden başlayan ve Avcılar Belediye Başkanlığı binası önüne kadar devam eden yürüyüşe Avcılarlı yurttaşların yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Şanlıurfa Milletvekili ve CHP yöneticileri katıldı. Yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet" sloganı atıldı.

Dün sabah başlayan yeni dalga operasyonda gözaltına alınan Avcılar Belediye Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için çok sayıda yurttaşın katılmıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Yurttaşlar, "Hak, hukuk, adalet", "Utku başkan onurumuzdur" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganıyla başkanlarına sahip çıktı. 31 Mart 2024 seçiminde yüzde 53 oyla Avcılar Belediye Belediye Başkanı seçilen Utku Caner Çaykara'nın gözaltına alınmasının ardından çok sayıda vatandaş başkanlarına sahip çıkmak için Marmara Caddesi Atatürk Heykeli önünden Avcılar Belediye Başkanlığı binasının önüne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından belediye binasının önünde Çaykara'ya destek konuşmaları yapıldı. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, meclis üyeleri eski Belediye Başkanı Handan Toprak, STK başkanları ve temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda Avcılarlı katıldı.

"Başkan Çaykara yalnız değildir"

Belediye önündeki buluşmada Mahmut Tanal ve CHP Avcılar İlçe Başkanı Selçuk Gök belediye binası önünde konuşma yaptı.

"Bugün halkın iradesine, hukuka, demokrasiye, adalete sahip çıkmak için buradayız. Bugün buraya hesap sormaya geldik" diyen Tanal, şunları söyledi:

"Halkın iradesini yok sayanlara, seçilmişlere kumpas kuranlara, sandıkta çıkan sonuçları kabullenemeyenlere karşı hesap sormaya geldik. Seçilmiş belediye başkanımız Utku Caner Çaykara iki gündür gözaltında, tutuklama kararı yok. Suçun ne olduğu bile açıklanmamış. Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmeden gözaltına alınamaz. Gözaltına alınan sayın Çaykara halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Yargı kararı olmadan suçlu ilan edilmiştir. Görevden uzaklaştırmak için her türlü kumpası uyguluyorlar. Biz bunun için buradayız. Başkanımıza sahip çıkıyoruz. Hedefte sandık var, halkın oyu ve tercihleri var. Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı buradayız. Halkın iradesini çiğnetmeyeceğiz. Bu bir demokrasi sınavıdır. Utku Caner Çaykara yalnız değildir. Avcılar halkı yalnız değildir"

Kaynak: ANKA

Utku Caner Çaykara, Yerel Yönetim, Politika, Çaykara, Avcılar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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