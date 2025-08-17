Avcılar'da 1999 Depremi Anıldı - Son Dakika
Avcılar'da 1999 Depremi Anıldı

17.08.2025 04:49
Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Avcılar'da anma yürüyüşü düzenlendi.

MARMARA Bölgesi'ni etkileyen 17 Ağustos 1999 depreminde Avcılar'da yaşamını yitiren 146 kişi anıldı.

Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde saat 02.30'da başlayan anma yürüyüşüne Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can, meclis üyeleri, arama kurtarma gönüllüleri ve bazı vatandaşlar katıldı. Meşalelerle yapılan ve 'Güçlendirilmiş Avcılar, Güvenli Yarınlar! Depremi unutma' yazılı pankartın taşındığı yürüyüş, Deprem Anıtı'na kadar devam etti.

Burada konuşan Avcılar Belediye Başkan Başkanvekili Can, 26 yıl önceki Marmara ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini her defasında hatırlattığını belirterek, "Avcılar hiç olmadığı kadar yenileniyor. Depreme karşı tedbirini alıyor. Afet, felaket anında birlik beraberlik içerisinde bir toplum olduk. Bu sonuna kadar övünülecek bir özelliğimizdir. Deprem ülkesiyiz ancak, ölümü beklemek yerine tedbirimizi alabiliriz. Avcılar, kentsel dönüşüm konusunda bir adım attı. Sırada afete karşı bilinçli bir birey olmak ve afet anında nasıl davranacağımızı öğrenmek var" dedi. Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ise, "Depremlerde ölmek istemiyoruz. Bütün yetkililerimizden bu konuda gereken adımları atmasını istiyoruz" diye konuştu. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasından sonra depremde ölenlerin isimlerinin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.

Kaynak: DHA

Marmara Bölgesi, Yerel Haberler, Politika, Marmara, Avcılar, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski'den "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istedi
Trump, Zelenski'den "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istedi
