Avcılar\'da bagajda hastaneye götürülen yaralı kedi kurtarılamadı

AVCILAR'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi yolda gören Gürsel Demir, kediyi yeğeninin aracıyla Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Demir'in aracın bagajındaki yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın kediye çarparak yaralanmasına nedne olduğunu ve kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığını gören Gürsel Demir, otoomobilini durdurarak yaralı kedinin yanına gitti. Demir, yeğeni Muhammed Demir'e kendisini ve yaralı kediyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürmesini talep etti. Ardından da Demir aracın bagajına oturarak elinde tuttuğu yaralı kediyle beraber yola çıktı. Bu sırada Demir'in bagajda yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KEDİ KURTARILAMADI

Diğer yandan üzerinden araç geçtiği öğrenilen kedinin boynunun kırıldığı belirlendi. Hayvan hastanesinde müdahale edilen yaralı kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Demir, amcasının Ankara'dan geldiğini, hayvanın yolda çırpındığını görünce harekete geçtiklerini belirterek, "Amcam, yaşamını tehlikeye atarak böyle bir çözüm yolu buldu. Aracın dörtlülerini yakıp hastaneye gittik; ancak kedi kurtarılamadı" dedi.