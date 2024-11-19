Avcılar'da Çürük Bina Kontrollü Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Çürük Bina Kontrollü Yıkıldı

Avcılar\'da Çürük Bina Kontrollü Yıkıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan çürük bina, çökme tehlikesi nedeniyle bugün ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Mahalledeki durumla ilgili endişeler yaşanırken, binanın güvenlik amaçlı yıkımı tamamlandı.

19.11.2024 16:51  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın geçtiğimiz günlerde balkonu çöktü. Güvenlik amacıyla ön tarafına bariyerler çekilen bina bugün ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım müteahhidi Erdem Kahveci, "Bu tarz binaların yıkılması, normalde bir günü buluyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi binanın ön tarafını yarım saat içerisinde neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Binanın hiçbir darbeye dayanıklılığı yok" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 30 yıllık binada oturanlar, bir süre önce yapının çürük olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alınması amacıyla yasal süreci başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda binadaki beton ve demir kalitesinin çok düşük olduğu belirlendi. Bunun üzerine bina sakinleri evlerini boşaltarak geçici olarak başka yerlere yerleşti. İddiaya göre boşaltılan binada evsizler ve madde bağımlıları barınmaya başladı. Mahalleli, zaman zaman içeride ateş yakıldığını söyleyerek durumdan şikayetçi oldu.

Kısa süre önce ise binanın yan taraftaki balkonlarından biri kendiliğinden çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine Avcılar Belediye ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler, binanın ön tarafına güvenlik amacıyla bariyerler yerleştirdi. Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü devreye girerek binanın yıkılmasına karar verdi. Bugün saat 10.00 sıralarında cadde bariyerlerle kapatıldı ve binanın yıkımına başlandı. Bina ortalama 5 saat içinde tamamen yıkıldı.

'BİNANIN HİÇBİR DARBEYE DAYANIKLILIĞI YOK'

Yıkım Müteahhidi Erdem Kahveci, "Bu tarz binaların yıkılması normalde bir günü buluyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi binanın ön tarafını yarım saat içerisinde neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Bina normalde olması gerekenden çok daha fazla darbeye dayanıksız halde. Yani hiçbir darbeye dayanıklılığı yok. Demir durumu zaten metre kare ortalamasına göre bayağı düşük kalıyor. İstenilen demir oranlarını tutturamıyoruz. Güvenlik ve tedbir amaçlı yıkıyoruz. Balkon, demirinin ve betonunun çürük olmasından dolayı kendiliğinden çökmüş durumdaydı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Çürük Bina Kontrollü Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Çürük Bina Kontrollü Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.