Avcılar\'da Çürük Bina Kontrollü Yıkıldı

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AVCILAR'da bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın geçtiğimiz günlerde balkonu çöktü. Güvenlik amacıyla ön tarafına bariyerler çekilen bina bugün ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım müteahhidi Erdem Kahveci, "Bu tarz binaların yıkılması, normalde bir günü buluyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi binanın ön tarafını yarım saat içerisinde neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Binanın hiçbir darbeye dayanıklılığı yok" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 30 yıllık binada oturanlar, bir süre önce yapının çürük olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alınması amacıyla yasal süreci başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda binadaki beton ve demir kalitesinin çok düşük olduğu belirlendi. Bunun üzerine bina sakinleri evlerini boşaltarak geçici olarak başka yerlere yerleşti. İddiaya göre boşaltılan binada evsizler ve madde bağımlıları barınmaya başladı. Mahalleli, zaman zaman içeride ateş yakıldığını söyleyerek durumdan şikayetçi oldu.

Kısa süre önce ise binanın yan taraftaki balkonlarından biri kendiliğinden çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine Avcılar Belediye ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler, binanın ön tarafına güvenlik amacıyla bariyerler yerleştirdi. Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü devreye girerek binanın yıkılmasına karar verdi. Bugün saat 10.00 sıralarında cadde bariyerlerle kapatıldı ve binanın yıkımına başlandı. Bina ortalama 5 saat içinde tamamen yıkıldı.

'BİNANIN HİÇBİR DARBEYE DAYANIKLILIĞI YOK'

Yıkım Müteahhidi Erdem Kahveci, "Bu tarz binaların yıkılması normalde bir günü buluyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi binanın ön tarafını yarım saat içerisinde neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Bina normalde olması gerekenden çok daha fazla darbeye dayanıksız halde. Yani hiçbir darbeye dayanıklılığı yok. Demir durumu zaten metre kare ortalamasına göre bayağı düşük kalıyor. İstenilen demir oranlarını tutturamıyoruz. Güvenlik ve tedbir amaçlı yıkıyoruz. Balkon, demirinin ve betonunun çürük olmasından dolayı kendiliğinden çökmüş durumdaydı" şeklinde konuştu.