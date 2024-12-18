Avcılar'da Hurdacı Sinan Ünal Kaçırıldı, 12 Milyon TL İstendi - Son Dakika
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Avcılar'da Hurdacı Sinan Ünal Kaçırıldı, 12 Milyon TL İstendi

Avcılar\'da Hurdacı Sinan Ünal Kaçırıldı, 12 Milyon TL İstendi

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirerek kaçırdı. Oğlunun kaçırıldığını fark eden baba, 12 milyon TL fidye istendiğine dair telefon aldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

18.12.2024 02:57  Güncelleme: 03:04
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AVCILAR'da, iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı(35) zorla araca bindirerek kaçırdı. Oğlunun kaçırıldığını ileri süren baba Recep Ünal, "Beni telefonla aradılar. 'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız. Karakola falan gitme, kapında adamlarımız bekliyor, oğlunun evini tararız' dediler" diye konuştu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobil ile hurdacılık yapan Recep Ünal'a ait iş yerine geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, hırsızların peşinde olduklarını ve güvenlik kameralarına bakacaklarını belirterek iş yerinde Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile bir süre sohbet etti. Şüpheliler daha sonra Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürdü.

Oğlunun götürülmesi karşısında çaresiz kalan baba Recep Ünal, dakikalar sonra gelen telefonla şoke oldu. Ünal'ı arayan kişiler, oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istedi. Ünal bunun üzerine emniyete giderek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Öte yandan şüphelilerin iş yerine geldikleri otomobilin giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

'OĞLUNU GÖTÜRÜYORUZ 12 MİLYON HAZIRLA'

Endişeli bir şekilde iş yerinde bekleyen baba Recep Ünal, "Geldiler, 'Biz polis memuruyuz, hırsız kovaladık kameralardan bakabilir miyiz' dediler. Biz de kameraların çalışmadığını söyledik. Bunlar bir kaç dakika oyalandılar. Biz içeri girince oğlum yanlarında duruyordu, oğlumu almışlar arabaya atmışlar. Yanımda bir arkadaşım vardı, 'Bunlar nasıl polis, kapıyı nasıl kapattılar' dedi. Bırak gitsinler dedim, gittiler. 5 dakika sonra beni aradılar. 'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız' dediler. Arkadaşım görmüş arabada 3 kişilermiş, beyaz bir arabaymış. Bana bir de 'Karakola falan gitme, kapında adamlarımız bekliyor, oğlunun evini tararız. Biz çeteyiz çocuklarına zarar veririz. Karakola gidersen öldürürüz. Saat 20.00'de arayacağız' dediler, daha da aramadılar" şeklinde konuştu.

OĞLUNUN BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Ünal, "Karakola gittiğimizi gördüler demek ki, aramadılar. Daha önce herhangi bir tehdit, buna benzer bir durum olmadı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimden bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Şehrin göbeğinde adamı gasbediyorlar, güpegündüz. Bu kişiler beni pazar günü saat 21.30'da arayıp '300 ton hurda var' dediler. Ben de o kadar para veremem, başkasına bakın dedim. Telefonu kapattılar sonra bir daha aradılar, 'Sen nasıl alamıyorsun bu kadar hurdayı' dediler. Ben de bu kadar para bende yok dedim. Daha sonra aynı numara yeğenimi aramış. Daha sonra ben onları aradım ulaşamadım. Polis ekipleri de aradı, onlar da ulaşamadı" ifadelerini kullandı. Sinan Ünal'ın annesi ise, torunlarının evde babaları için ağladığını belirterek, oğlu Sinan Ünal'ın bir an önce bulunmasını istedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Hurdacı Sinan Ünal Kaçırıldı, 12 Milyon TL İstendi - Son Dakika

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