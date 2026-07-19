Avcılar'da Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

Avcılar\'da Kaçak Yapılar Yıkıldı
19.07.2026 10:44
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Avcılar'da çevre sağlığı gerekçesiyle kaçak ahır ve kümesler yıkıldı; hayvanlar tahliye edildi.

AVCILAR'da kaçak yapılan ahır, kümes ve barakalar, çevre sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle belediyeye bağlı zabıta ekiplerince yıkıldı. Zabıta memurları yıkım öncesi barakaları tek tek kontrol ederek içeride bulunan hayvanları dışarı çıkardı. Bir ev sahibine kaçak olduğu belirtilen odunluğunu tahliye etmesi için ise süre verilirken, yıkım anları dronla havadam görüntülendi.

Olay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerin bulunduğu alanın yakınında bulunan ve derme çatma malzemelerle yaptırılan kümeslerde laz ve tavuk, ahırlarda ise, büyükbaş hayvan yetiştirildiği belirlendi. Zaman zaman uyuşturucu satıcılarının da kullandığı öne sürülen kaçak kümes, ahır ve barakaların yıkılması için belediye ekipleri harekete geçti. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, daha önceden tahliye edilmesi için tebligat gönderilen yerleri kontrol etti. Kümeslerdeki tavuk, horoz, civciv, kaz ve ördeklerin yanı sıra bulunan malzemeler de görevlilerce dışarı çıkarıldı.Tahlşiye sırasında çıkarılan bazı civciv ve tavukların kümese dönmeye çalışması sıkıntılı anlar yaşanmasına neden oldu. Meyve kasasında kuluçkada oturan tavuk ise sahibi tarafından bulunduğu yerden alındı.

'YIKMAYIN' DİYEREK AĞLADI

Evinin hemen yakınında odunluğu bulunan, eşinin kanser hastası olduğunu ve ayağa kalkamadığını belirten Akın Yıldırım zabıtaya "Evimde doğalgaz yok. Burada odunlarım var. Kışın yakıyorum. Burayı yıkmayın" diyerek gözyaşı döktü. Kadının odunlarının evinin bahçesine taşınabilmesi için ek süre verilmesine karar verildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bölgedeki kaçak yaklaşık 20 ahır, kümes, baraka ve çadır kepçeyle yıkıldı. Bölgede kaçak yapılarla ilgili çalışmaların süreceği de öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Emlak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika

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