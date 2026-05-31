Avcılar'da Leylekler Yuva Yapıyor

31.05.2026 12:11
Avcılar'daki leylek çifti, bu yıl dünyaya gelen yavrularını büyütüyor ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor.

AVCILAR'da üç yıldır aynı elektrik direğindeki yuvalarına gelen leylek çifti, bu yıl dünyaya gelen yavrularını büyütüyor. Mahalle sakinlerinin ilgiyle takip ettiği leylekler dronla görüntülendi.

Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokağın sonunda bulunan elektrik direğine yuva yapan leylek çifti, son üç yıldır nisan ayının sonlarında bölgeye gelerek sonbahara kadar burada kalıyor. Bu yıl da aynı yuvaya yerleşen leylekler, mahalle sakinleri ile çocukların ilgi odağı oldu.

'HER YIL GELMELERİNİ İSTİYORUM'

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Koray Güneydemir, "Sürekli onlara bakıyorum. Leylekleri çok seviyorum. Her yıl gelmelerini istiyorum. Bazen yuvadan uçup gidiyorlar, sonra geri geliyorlar. Bir bakıyorum biri yok, sonra diğeri de yanına geliyor" dedi.

'ARTIK BİZİM BİR PARÇAMIZ OLDULAR'

Aynı sokakta yaşayan İkram İslam ise leyleklerin her ilkbaharda geldiklerini belirterek, "Yaz boyunca burada kalıyorlar. Sürekli görüyoruz. Artık bizim bir parçamız oldular. Arkadaki boş arazide yavrularını besliyorlar. Şu anda yuvada yavruları da var" diye konuştu.

YAVRU LEYLEK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Elektrik dağıtım şirketinin, leyleklerin rahatsız olmaması için sokak aydınlatma direğini diğerlerine göre daha alçak seviyede tuttuğu yuvadaki leylekler dronla görüntülendi. Görüntülerde yuvadaki yavru leyleğin annesinin yanından ayrılmadığı görüldü.

Kaynak: DHA

