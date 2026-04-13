Avcılar\'da Minibüs Yangını

AVCILAR'da park halindeki servis minibüsünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki otomobile sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Kartopu Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 34 LAL 107 plakalı servis minibüsünde yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 34 EN 721 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

'ARABA CAYIR CAYIR YANDI'

Yanan servis minibüsünün şoförü Hidayet Güven, "Arabayı park ettim, yukarı çıktım. Komşular 'araba yanıyor' diye haber verdi. Araba cayır cayır yandı" dedi.