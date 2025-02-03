Avcılar\'da Modifiye Araçlara Ceza Yağdı: Toplam 20 Bin 222 Lira

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AVCILAR'da polis ekiplerinin uygulamasında kanuna aykırı şekilde modifiye edilmiş ve ses sistemi takılmış 7 aracın sürücüsüne 20 bin 222 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri D-100 Karayolu yan yolu üzerindeki İSKİ Arıtma Tesisi yanındaki alanda kanuna aykırı şekilde modifiye edilmiş ve ses sistemi bulunduran araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ekiplerin durdurduğu 7 araçta Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık tespit edildi. Araçların E.K., E.Ü, B.E.K., B.K., R.A., T.E.Y. ve C.A. isimli sürücülere kanunun 'İzinsiz reklam-logo kullanmak', 'Cam filmi', 'Teknik değişiklik', 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak' ve 'Yönetmeliğe aykırı müzik cihazı bulundurmak ve kullanmak' maddelerinden 18 adet ayrı tutanak ile toplamda 20 bin 222 lira idari para cezası uygulandı. İncelenen araçlardan 1'i ise trafikten men edildi.