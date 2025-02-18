Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika
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Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Avcılar\'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Avcılar'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

18.02.2025 03:46
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Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'taki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak, alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İtfaiyenin yanı sıra AFAD, TÜDAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Türk Kızılay ekipleri ile bazı belediyeler alanda çalışanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Yangının çıktığı alanda park halindeki bazı araçlar da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, TÜDAK ekipleri, yangının çıktığı yerde buldukları bir kediyi güvenli alana getirerek su içirdi. Ekiptekiler "Tüdak" ismini verdikleri kediyi sahiplenerek, araçlarına aldı.

Yangının çıktığı alanda zaman zaman atıklardan ufak çaplı alevlenmeler olurken, itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika

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