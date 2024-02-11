Avcılar\'da Tehlikeli Yolculuk: Sürücü Ağır Hasarlı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Güncel

AVCILAR'da sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı. Ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.