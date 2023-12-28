Avcılar\'da Ters Yönden Gelen Otomobil Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

AVCILAR'da ters yönden gelen otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, 18.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi, Pınar Sokak'ta meydana geldi. Pınar Sokak üzerinde ters yönde ilerleyen 34 JJ 0025 plakalı otomobil, Küçükçekmece-Ambarlı Siteler hattında çalışan Adem Küpeli'nin kullandığı 34 M 4297 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüste bulunan 2 yolcu ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Mehmet Kelleci, 'Otomobil hızla minibüsün arka lastik tarafına çarptı. Minibüs çarpmanın şiddeti ile yan taraftan havalandı. Üç kişi yaralandı dedi. Sürücü Adem Küpeli de, 'Güzergahımda gidiyordum, yan taraftan gelip hızla çarptı. Ne olduğunu anlayamadık diye konuştu.