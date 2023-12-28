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Avcılar'da Ters Yönden Gelen Otomobil Minibüse Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da Ters Yönden Gelen Otomobil Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

Avcılar'da ters yönden gelen bir otomobil, yolcu minibüsüne çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu ve otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören tanıklar, otomobilin minibüsün arka lastiğine çarptığını ve minibüsün havalandığını ifade etti.

28.12.2023 - 20:29,
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AVCILAR'da ters yönden gelen otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, 18.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi, Pınar Sokak'ta meydana geldi. Pınar Sokak üzerinde ters yönde ilerleyen 34 JJ 0025 plakalı otomobil, Küçükçekmece-Ambarlı Siteler hattında çalışan Adem Küpeli'nin kullandığı 34 M 4297 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüste bulunan 2 yolcu ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Mehmet Kelleci, 'Otomobil hızla minibüsün arka lastik tarafına çarptı. Minibüs çarpmanın şiddeti ile yan taraftan havalandı. Üç kişi yaralandı dedi. Sürücü Adem Küpeli de, 'Güzergahımda gidiyordum, yan taraftan gelip hızla çarptı. Ne olduğunu anlayamadık diye konuştu.

Avcılar\'da Ters Yönden Gelen Otomobil Minibüse Çarptı: 3 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar'da Ters Yönden Gelen Otomobil Minibüse Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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