Avcılar\'da Yol Verme Kavgası

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AVCILAR'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredekiler kavgayı güçlükle ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınındaki D-100 yan yolda meydana geldi. İki sürücü arasında nedeniyle tartışma çıktı. Park ederek araçlarından inen sürücüler sokakta da tartışmaya devam etti. Birbirlerinin üzerine yürüyen iki sürücü arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran sürücüleri çevredkeilere araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.