Avcılar'da Zabıta Ekipleri Duba Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Avcılar'da Zabıta Ekipleri Duba Denetimi Yaptı

Avcılar\'da Zabıta Ekipleri Duba Denetimi Yaptı

Avcılar'da zabıta ekipleri kaldırım ve yol kenarlarında duba denetimi yaparak yayaların sorun yaşamamasını sağladı. Denetimler sırasında esnaf ile zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı.

25.08.2024 12:54
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AVCILAR'da zabıta ekipleri kaldırım ve yol kenarlarında duba denetimi yaptı. Yayaların yürürken sorun yaşamamaları amacıyla yapılan denetimlerde kaldırım ve yollara esnaf tarafından yerleştirilen duba, reklam panoları veya diğer malzemeler toplandı. Zabıtayla esnaf arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin de desteğiyle duba denetimi yaptı. Üniversite ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yoğunlaşan denetimler sırasında kaldırımda yürümeyi zorlaştıran reklam panoları, flama, bayrak, lastik veya masa sandalye gibi eşyaları topladı. Toplanan malzemeler Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kamyon ve kamyonetlere yüklendi. Ekipler, Trafik Kanunu, Zabıta talimatnamesi ve ilgili yasanın verdiği yetkiyle denetimlerini sürdürürken, işyerleri önlerine araçların park edilmesini önlemek isteyen esnafın caddeye bıraktığı duba, sandalye, eski lastik, beton dökülmüş teneke gibi malzemeler de kaldırıldı. Denetimler sırasında esnafla zabıta ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bir esnaf "Oturuyorum ben bunlara" diyerek yol kenarındaki sandalyelerinin alınmasına tepki gösterdi. Başka bir esnaf ise "Başkan buraya gelecek" diyerek duruma tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin kaldırım ve caddelerde trafik ve yaya güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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