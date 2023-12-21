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Avcılar TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsünü sıkıştıran şoför yakalandı - Son Dakika
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Avcılar TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsünü sıkıştıran şoför yakalandı

Avcılar TEM Otoyolu'nda bir kamyonetin motosiklet sürücüsünü sıkıştırması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından polis ekipleri, kamyonet şoförünü tespit ederek gözaltına aldı.

Avcılar TEM Otoyolu\'nda motosiklet sürücüsünü sıkıştıran şoför yakalandı
21.12.2023 - 16:46,
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AVCILAR TEM Otoyolu'nda, kamyonetiyle sıkıştırdığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan şoför yakalandı.

Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Avcılar TEM Otoyolu'nun Ispartakule mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Yeni aldığı 34 HTM 610 plakalı motosikleti ile Büyükçekmece'de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten 34 EAT 173 plakalı bir kamyonet üzerine geldi. Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü. Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı. Kaza anı, Serkan Yılmaz'ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyonet şoförünün kimliğini plaka bilgilerinden tespit etti. Gözaltına alınan T.Ö., "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. T.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsünü sıkıştıran şoför yakalandı - Son Dakika
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