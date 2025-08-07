AVM\'de Silahlı Saldırı: Bir Çalışan Yaralandı

Esenyurt'ta motosikletli şüphelilerin bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkındaki oto yıkamacıya düzenlediği silahlı saldırıda bir çalışan yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir AVM'ninn otoparkındaki oto yıkamacının önüne motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, silahla iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı A.H. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada iş yeri önünde çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.