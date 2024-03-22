AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Ocak Ayında Yükseldi

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AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, bu yılın ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 82,9 artarak 2 bin 502 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, bu yılın ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 82,9 artarak 2 bin 502 puana yükseldi. Ocak 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 64,86 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Ocak 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Aralık 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 12,1 azalış göstererek 2 bin 502 puana düştü.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro ocak ayında Türkiye genelinde 9 bin 539 TL iken İstanbul'da 11 bin 729 TL, Anadolu'da 8 bin 78 TL olarak gerçekleşti.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçen yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 119,3 ile teknoloji kategorisinde görüldü. Yiyecek içecek kategorisinde yüzde 83,2, hipermarket kategorisinde yüzde 75,2, giyim kategorisinde yüzde 69,6 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 69,5'lik bir artış yaşandı.

Ziyaret sayısı endeksi 97 puana yükseldi

Ocak 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 1,04'lük bir artış ile 97 puana yükseldi. Ocakta ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise yüzde 5,8 azalış olduğu gözlemlendi.