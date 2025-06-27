Avn, İsrail Saldırılarını Sert Kınadı - Son Dakika
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Avn, İsrail Saldırılarını Sert Kınadı

27.06.2025 16:05
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in güneydeki saldırılarını kınayarak, egemenlik ihlali vurgusu yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde binaları, ormanlık alanları ve tepeleri hedef alan İsrail'in topçu ve füze saldırılarını sert bir dille kınadı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıların detaylarına ilişkin Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'den bilgi aldı.

İsrail saldırılarını kınayan Avn, "İsrail'in, yerel siyasetçilerin Arap ülkelerin ve uluslararası toplumun kınamalarına rağmen güneydeki istikrarı hedef almayı sürdürdüğünü" ifade etti.

"İsrail saldırıları egemenliğimizi ihlal ediyor. İsrail Bölgede gerilimi ve şiddeti durdurmaya yönelik tüm çağrı ve kararlara kulak asmıyor." diye konuşan Avn, İsrail'in saldırılarının, Lübnan'ın egemenliğini ve Kasım 2024'te varılan anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, "Başta ABD ve Fransa olmak üzere, Kasım 2024'te yapılan anlaşmayı destekleyen ülkelerden ve uluslararası toplumdan, bu saldırılara son vermek için etkin bir müdahale beklediklerini" belirterek, "İsrail'in şiddeti tırmandırması, Lübnan'da ve bölgede istikrarı sağlamaya yönelik tüm çabaları sekteye uğratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit Tepeleri ve yukarı Nebatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında da ilk belirlemelere göre bir kadın yaşamını yitirmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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