Avrupa 3\'üncüsü Furkan Avar, Karadağ\'da İstiklal Marşı\'nı okutmayı hedefliyor.

VAN'da ağabeyinin tavsiyesiyle 7 yaşında kick boksa başlayan milli boksör Furkan Avar (18), ringlerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok sayıda madalya kazanan Avar, son olarak Sırbistan'da düzenlenen U19 Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda Avrupa 3'üncüsü oldu. Madalyalarını taşımakta güçlük çeken Avar, şimdi gözünü 14-25 Ekim tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek Gençler Dünya Boks Şampiyonası'na çevirdi. Milli sporcu, hedefinin dünya şampiyonasında zirveye çıkmak ve orada İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi milli boksör Furkan Avar, 7 yaşında ağabeyinin tavsiyesiyle boksa başladı. Yeteneği, milli boks antrenörü Ayhan Öz tarafından keşfedilen Avar, daha sonra boksa yöneldi. Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden genç sporcu, kazandığı madalyalarla başarısını taçlandırdı.

ÇOK SAYIDA MADALYA KAZANDI

Sırbistan'ın Loznica kentinde 11-22 Eylül'de 2026 tarihlerinde düzenlenen U19 Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Avar, turnuvayı Avrupa 3'üncüsü olarak tamamladı. Bugüne kadar kazandığı çok sayıda madalya ile dikkat çeken ve taşımakta güçlük çeken milli boksör Avar, başarılarını dünya şampiyonasında da sürdürmek istiyor.

'KÜRSÜNÜN ZİRVESİNE ÇIKMAYI HEDEFLİYOR'

Karadağ'da 15 Ekim'de a düzenlenecek Gençler Dünya Boks Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Furkan Avar, burada kürsünün zirvesine çıkmayı hedeflediğini belirtti. Antrenmanlarına aralıksız devam ettiğini söyleyen Avar, Türkiye'yi ve Van'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

Avar, "7 yaşında ağabeyimin tavsiyesiyle kick boksa başladım. Daha sonra boksla devam ettim. Ayhan hocamın sayesinde birçok başarı elde ettim. Bugüne kadar katıldığım ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya aldım. Eylül ayında Sırbistan'da U19 gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülüğü elde ettim. Önümüzdeki 14-25 Ekim tarihleri arasında Karadağ'da dünya şampiyonası var. O şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Umarım dünya şampiyonasında da güzel bir başarı elde edip İstiklal Marşımızı orada okutmayı hedefliyorum. Bugüne kadar 6 kez Türkiye şampiyonluğu, bir kez Balkan üçüncülüğü ve son şampiyonada da Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Şu anda da dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Burada da ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyorum. Bugüne kadar bana büyük destekleri olan Ayhan hocama teşekkür ediyorum" dedi.

'BOKS BRANŞINDA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORUZ'

Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz ise Furkan'ın başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır antrenörlük yapıyorum. İlimize sayısız milli sporcular yetiştirdim. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez İstiklal Marşımızı okuttuk. Furkan Avar, Sırbistan'da yapılan gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. 14-25 Ekim'de de Karadağ'da düzenlenecek olan gençler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi gururla temsil edecek. İnşallah orada da İstiklal Marşımızı okutup dünya şampiyonluğu hedefi vardır. Bunun yanı sıra Ahmet Peker sporcumu da Ankara'da milli kampta. O da Hırvatistan'da yapılacak olan büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Kadın sporcularım Avrupa şampiyonasından yeni döndü. Boks branşında başarıdan başarıya koşuyoruz. Gerçekten sayısız milli sporculara sahip bir boks takımıyız. Bundan dolayı çok şanslıyız. Sporcularımızla birlikte bir aile birlikteliği içerisinde çalışıyoruz. Tek hedefimiz buradaki gençlere dokunmak, onları vatana, millete kazandırmak, vatan sevgisini öğretmek ve onlara güzel istiklal marşımızı yurt dışında okutmak. Bundan dolayı da çok büyük başarılarımız var. Devlet büyüklerimizden daha çok destek bekliyoruz. Bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen federasyon başkanımız, sayın valimiz ve gençlik spor il müdürümüze teşekkür ediyoruz. Onların daha çok desteklerine ihtiyacımız var. Gençlere ulaşmak ve daha fazla sporcu yetiştirmek için onların ve hayırsever iş adamlarımızın desteklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.