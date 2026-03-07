Avrupa'da İran saldırılarına karşı ciddi tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'da İran saldırılarına karşı ciddi tepki

07.03.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyu araştırmaları, ABD ve İsrail'in İran saldırılarına Avrupa'da büyük karşıtlık olduğunu gösterdi.

Avrupa'da yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına birçok ülkede kamuoyunun büyük ölçüde karşı çıktığını ortaya koydu.

İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere'de yayımlanan son anketlere göre çoğunluk, askeri müdahaleye karşı çıkarken hükümetlerin temkinli veya tarafsız bir tutum benimsemesini destekliyor.

İspanya'da Madrid merkezli kamuoyu araştırma şirketi 40dB'nin El Pais gazetesi ve Cadena SER radyosu için yaptığı hızlı ankete göre katılımcıların yaklaşık yüzde 68'i ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını reddediyor.

Ankete göre halkın yüzde 57'si İspanya'nın ABD ve İsrail'e askeri destek vermeme kararını desteklerken yüzde 53'ü de ABD'nin İspanya'daki askeri üslerinin savaşla bağlantılı operasyonlarda kullanılmasına izin verilmemesini doğru buluyor.

Katılımcıların yüzde 42'si Başbakan Pedro Sanchez'in krizi yönetme biçimini onayladığını belirtirken yaklaşık yüzde 80'i çatışmaları yakından takip ettiğini ve gelişmelere dair en yaygın duygusunun endişe olduğunu ifade ediyor.

İtalya

İtalya'da Roma merkezli kamuoyu araştırma şirketi YouTrend'in Sky TG24 televizyon kanalı için yaptığı ankete göre de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 56'sı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri müdahalesine karşı olduğunu belirtirken merkez sağ seçmenlerin yüzde 57'sinin saldırıları desteklediği, geniş merkez sol seçmenlerin ise yüzde 79'unun buna karşı çıktığı görülüyor.

Katılımcıların yüzde 48'i İtalya hükümetinin tarafsız kalıp taraflar arasında arabuluculuk yapması gerektiğini düşünürken yüzde 29'u ise hükümetin saldırıları kınayarak derhal ateşkes çağrısı yapması gerektiğini savunuyor.

Almanya

Almanya'da kamu yayıncısı ARD tarafından yayımlanan yeni bir kamuoyu araştırmasında da kamuoyunda ABD ve İsrail'e yönelik güvenin düşük olduğu görülüyor.

Katılımcıların yüzde 58'i ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın haklı olmadığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 75'i çatışmanın başka ülkelere yayılmasından endişe ederken ABD'ye güven oranının yüzde 15'e gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indiği belirtiliyor.

Katılımcıların yüzde 17'si İsrail'i güvenilir bir ortak olarak görürken yüzde 85'i küresel siyasette artık "güçlünün haklı olduğu" bir düzenin hakim olduğunu düşünüyor.

İngiltere

İngiltere'de Londra merkezli araştırma ve veri analizi şirketi YouGov'un yaptığı anketler, kamuoyunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yönelik desteğin sınırlı olduğunu gösteriyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından 2 Mart'ta yapılan ankete göre, Britanyalıların yüzde 49'u saldırılara karşı çıkarken yüzde 28'i destekliyor.

Katılımcıların önemli bir bölümü de ABD'nin İran'a yönelik saldırılar için İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait üsleri kullanmasına karşı çıkıyor. Şubat sonunda yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 58'i buna karşı olduğunu belirtirken 2 Mart'ta "yalnızca füze hedefleriyle sınırlı olması" şartı eklendiğinde bile karşı çıkanların oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.

Araştırma ayrıca Britanyalıların yüzde 45'inin hükümetin ABD'nin İran'a yönelik saldırıları konusunda ne övgüde bulunması ne de kınama yapması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 47'si Başbakan Keir Starmer'ın ABD-İran gerilimine ilişkin tutumunu kötü yönettiğini düşünürken yüzde 34'ü ise iyi yönettiği görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Avrupa, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da İran saldırılarına karşı ciddi tepki - Son Dakika

Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Giden gidene Bu takıma da hoca dayanmıyor Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:25:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Avrupa'da İran saldırılarına karşı ciddi tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.